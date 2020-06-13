فيفو تعلن رسميا عن هاتفها V19 Neo بكاميرا رباعية.. تعرف على السعر والمواصفات

أعلنت شركة فيفو vivo ، عن هاتف جديد ضمن سلسلتها الشهيرة V، ويعمل الهاتف الجديد المسمى vivo V19 Neo، بنظام التشغيل Funtouch OS 10 المرتكز على أحدث إصدار من نظام تشغيل جوجل أندرويد 10.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف فيفو V19 Neo، ضمن فئة الهواتف المتوسطة عالية المواصفات التي تقدم أداء عاليا مقابل سعر اقتصادى، وبتصميم حديث حيث يأتي بشاشة بقياس 6.44 بوصة من نوع Super AMOLED Ultra O، وبدقة FullHD +، بالإضافة إلى قارئ بصمات الأصابع تحت الشاشة، بالإضافة لنوتش على هيئة ثقب أعلى يمين الشاشة لكاميرا السيلفي بدقة 32 ميجابيكسل.









ولعشاق التصوير، يقدم هاتف vivo V19 Neo، كاميرا خلفية رباعية تأتي على شكل حرف L، الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، والثانية بدقة 8 ميجابكسل فائقة الاتساع وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ووحدات استشعار عمق بدقة 2 ميجابكسل.





وبعمل هاتف Vivo V19 Neo، بمعالج من نوع Snapdragon 675، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، إلى جانب ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع بطارة تبلغ سعتها 4500 ميللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع باستطاعة 18 واط من خلال منفذ USB-C.