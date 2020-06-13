الجميع على هيئة آدم.. علي جمعة يروى أبرز مشاهد يوم القيامة

هذه الأجساد التي تنشأ ورد في حديث شريف أنها ستكون على هيئة آدم "عليه السلام".

قال ا لدكتور على جمعة ، مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه في يوم القيامة بعد النفخة الثانية تبدل الأرض غير الأرض والسموات غير السموات، وتنشأ الأجساد والأرواح، لافتًا إلى أن