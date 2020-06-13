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ديني

الجميع على هيئة آدم.. علي جمعة يروى أبرز مشاهد يوم القيامة

السبت 13/يونيو/2020 - 04:00 م
الدكتور على جمعة،
الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء
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يارا زكريا
قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه في يوم القيامة بعد النفخة الثانية تبدل الأرض غير الأرض والسموات غير السموات، وتنشأ الأجساد والأرواح، لافتًا إلى أن هذه الأجساد التي تنشأ ورد في حديث شريف أنها ستكون على هيئة آدم "عليه السلام".


وأضاف « جمعة»، في فيديو أعاد نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه ورد أن آدم - عليه السلام- كان في خلقه الأول بنحو 60 ذراعًا، والزراع 42: 54 سم، وبالتقريب نصف متر، أي كل إنسان وقتها سيمتلك 30 مترا ليتحمل ما يتطلبه هذا الموقف، والجميع سيكون على هذه الهيئة؛ فلم يستغرب أي أحد مؤمنًا أو غير مؤمن.




وتابع عضو هيئة كبار العلماء: "ثم يبدأ الحساب، ومن يجعلونه طويلًا المنكرون لأفعالهم خوفًا من مهابة الموقف، فلو سئل عن صلاته لما لم يؤدها ينكر، وقد يكون في حقيقة الأمر صلى، ولكن الجمعة فقط أما بقية الفروض طوال الأسبوع تكاسل عنها، أو حافظ على الفجر منها فقط، ثم تعرض عليه صحيفته كالفيلم فيه تفاصيل كل يوم في حياته، فيحتاج عندئذ إلى ضعف عمره في الأرض؛ لينهى معه الحساب".


وأوضح المفتي السابق أن "الزمان يعود بنفسه أو بصورته، وهذا محل خلاف بين العلماء على قولين، الأول لجمهور الأشاعرة: أنه يعود بنفسه وما يراه الإنسان في حسابه زمن حقيقي يشعر فيه بتركه للطاعات وفعله للمعاصى من الكذب والسرقة والغيبة والنميمة وما إلى غير ذلك، والثاني: أنه يعود بصورته، وهذا ما أؤيده".




وذكر الدكتور على جمعة أن الإنسان يظل ينكر، حتى تشهد يده ورجله وجلده، فيقول لهما: "تبًا لكما كنت أجادل لئلا تدخلا في العذاب الأليم"،  فيردان عليه: "أنطقنا الذي أنطق كل شيء"، منبهًا إلى أن "الصورة الذهنية عن الله خطأ أدى إلى الوثنية، والصورة الذهنية عن الملائكة خطأ سيؤدى بنا إلى طول المدة الزمنية، ويقال إنها 500 سنة، منها عمر الإنسان في الدنيا".

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