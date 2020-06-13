هل خضعت لعملية تجميل.. 10 صور تكشف تغير ملامح نوال الزغبي





كما تعد نوال الزغبى من أشهر الفنانات فى الوطن العربى، وتحرص بشكل دائم على مشاركة متابعيها بأحدث الصور والأخبار، والتى تبرز عن جمالها وأناقتها.









وتميل نوال الزغبى إلى أختيار الفساتين الأنيقة والجذابة، وارتداء الملابس الكاجوال أيضًا التى تبرز رشاقتها وأناقتها، وتميل إلى أختيار الألوان الجذابة التى تتناسب مع لون بشرتها.





كما تفضل اختيار تسريحة الشعر الأنسيابى بشكل دائم لشعرها الذهبى الطويل، والتى تتناسب مع جميع إطلالاتها الجذابة.