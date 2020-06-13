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مرأة

هل خضعت لعملية تجميل.. 10 صور تكشف تغير ملامح نوال الزغبي

السبت 13/يونيو/2020 - 05:08 م
نوال الزغبى
نوال الزغبى
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نهى هجرس
نشرت الفنانة نوال الزغبى، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، والتى أظهرت تغيرا كبيرا فى ملامح وجهها مما أدى إلى تساؤل العديد من رواد السوشيال ميديا حول حقيقة خضوعها لعملية تجميل.

كما تعد نوال الزغبى من أشهر الفنانات فى الوطن العربى، وتحرص بشكل دائم على مشاركة متابعيها بأحدث الصور والأخبار، والتى تبرز عن جمالها وأناقتها.


وتميل نوال الزغبى إلى أختيار الفساتين الأنيقة والجذابة، وارتداء الملابس الكاجوال أيضًا التى تبرز رشاقتها وأناقتها، وتميل إلى أختيار الألوان الجذابة التى تتناسب مع لون بشرتها.

كما تفضل اختيار تسريحة الشعر الأنسيابى بشكل دائم لشعرها الذهبى الطويل، والتى تتناسب مع جميع إطلالاتها الجذابة.
هل خضعت لعملية تجميل.. 10 صور تكشف تغير ملامح نوال الزغبي
هل خضعت لعملية تجميل.. 10 صور تكشف تغير ملامح نوال الزغبي
هل خضعت لعملية تجميل.. 10 صور تكشف تغير ملامح نوال الزغبي
هل خضعت لعملية تجميل.. 10 صور تكشف تغير ملامح نوال الزغبي
هل خضعت لعملية تجميل.. 10 صور تكشف تغير ملامح نوال الزغبي
هل خضعت لعملية تجميل.. 10 صور تكشف تغير ملامح نوال الزغبي
هل خضعت لعملية تجميل.. 10 صور تكشف تغير ملامح نوال الزغبي
هل خضعت لعملية تجميل.. 10 صور تكشف تغير ملامح نوال الزغبي
هل خضعت لعملية تجميل.. 10 صور تكشف تغير ملامح نوال الزغبي
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