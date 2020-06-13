نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بمركز جرجا

تفقد الدكتور أحمد سامى القاضي نائب محافظ سوهاج بعض مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الممول من البنك الدولي والحكومة المصرية بمركز ومدينة جرجا، يرافقه

على يوسف أبو عقيل رئيس المركز .

وبدأ نائب المحافظ جولته بتفقد مشروع رصف طريق العوامر ـ بيت داوود ـ المنطقة الصناعية بغرب جرجا، بتكلفة بلغت 28 مليون و 744 ألف و375 جنيها، بنسبة إنجاز 100%، لخدمة المنظومة الاستثمارية بالمنطقة، ومليون مواطن من أهالي مركز جرجا والمراكز المجاورة، وجاري تنفيذ المرحلة الثانية من الطريق واستكماله بتكلفة 35 مليون جنيه من مديرية الطرق.

كما تفقد مشروع تغطية ترعة عزبة الحيط الجديدة بتكلفة بلغت 33 مليون و 858 ألف و118 جنيها، بنسبة تنفيذ 100%، وجاري طرح المرحلة الثانية من التغطية وتوسعة الكباري المتعارضة مع طريق العوامر ـ بيت داود ـ المنطقة الصناعية بغرب جرجا بقيمة 23 مليون جنيه.

وقال " القاضي" أنه في ظل اهتمام القيادة السياسية، ودعم الدولة لتنمية صعيد مصر ستشهد المحافظة طفرة تنموية خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أهمية المشروعات الخدمية والتنموية الجارية لتساهم في تحقيق التنمية الشاملة، وخدمة أبناء وشعب سوهاج .

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