فجر السعيد: ‏الله لا يحرمنا من ‎الوافدين من كل الجنسيات

شاركت الإعلامية الكويتية فجر السعيد متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، رسالة جديدة حاولت من خلالها إصلاح ما أفسده عدد من مواطنيها في الفترة الأخيرة مع الوافدين في بلادها، ودعواتهم لطردهم من البلاد.





وكتبت فجر السعيد عبر حسابها على موقع "انستجرام" قائلة: ”‏الله لا يحرمنا من‎ الوافدين من كل الجنسيات وجودهم معانا ضروري فنحن حتى الآن لا نستطع أن نغطي كل الشواغر الوظيفية بالذات في المهن الحرفية الفنية“.





وأكملت قائلة: ”والله يعز‎ الكويت ويديم خيرها ونكون دايمًا ملاذا لكل محتاج، والله يعزنا ولا يعز علينا“.



