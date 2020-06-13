AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فجر السعيد: ‏الله لا يحرمنا من ‎الوافدين من كل الجنسيات

السبت 13/يونيو/2020 - 06:52 م
فجر السعيد
فجر السعيد
Advertisements
محمد بدران - اسماء الحسيني
شاركت الإعلامية الكويتية فجر السعيد متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، رسالة جديدة حاولت من خلالها إصلاح ما أفسده عدد من مواطنيها في الفترة الأخيرة مع الوافدين في بلادها، ودعواتهم لطردهم من البلاد.

وكتبت فجر السعيد عبر حسابها على موقع "انستجرام" قائلة: ”‏الله لا يحرمنا من‎ الوافدين من كل الجنسيات وجودهم معانا ضروري فنحن حتى الآن لا نستطع أن نغطي كل الشواغر الوظيفية بالذات في المهن الحرفية الفنية“.

وأكملت قائلة: ”والله يعز‎ الكويت ويديم خيرها ونكون دايمًا ملاذا لكل محتاج، والله يعزنا ولا يعز علينا“.

وأثارت التغريدة إعجاب متابعيها وعبر عدد منهم من خلال التعليقات على تقديرهم للوافدين والترحيب بهم في الكويت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب الوافدين.. فنان مصرى شهير يفتح النار على حياة الفهد .. وكويتى يرد بقوة

بعد التصريحات المشينة لـ حياة الفهد ضد الوافدين.. محمد التاجي: نسيتي نفسك.. رامي جمال يهاجم الفنانة الكويتية.. عبدالله بهمن​: لا نقبل التطاول على رمز الفن.. ونقيب الممثلين يتدخل لاحتواء الأزمة

شاهد.. كارمن سليمان في أحدث ظهور برفقة زوجها

محمود حميدة ينشر صورة مع شباب مسلسل "لما كنا صغيرين".. ومتابعون: مفيش غيرك

ترشيحاتنا

اخبار الفن .. حلا شيحة متهمة بالعنصرية.. شريف منير يرفع دعوى قضائية ضد المتجاوزين .. محمد رمضان يجسد حياة أحمد زكى

لو اتكتب لنا النجاة وعدينا هنحكي كتير.. آخر كلمات طالب الطب شهيد كورونا.. شقيقه: كان محبا للخير

بسبب كورونا.. تحول جذري في حياة ابنة رجاء الجداوي

حازمة وسريعة .. الكنيسة الأرثوذكسية تشكر الوطنية للصحافة لموقفها من أزمة روز اليوسف

أخبار الرياضة.. الزمالك يجدد عقد كارتيرون رسميا..مصدر بالجبلاية: لا نية لإلغاء الدوري.. معلول يحسم مصيره مع الأهلي

ياسين أحمد السقا يستمتع بالصيف في حمام السباحة

AdvertisementS

الصحة: 3 أطعمة ومشروبات تحميك من كورونا

لم تتغير..وزارة النقل تعلن مواعيد مترو الأنفاق تزامنًا مع تعديل مواعيد الحظر الجديدة

بسبب كورونا.. تحول جذري في حياة ابنة رجاء الجداوي

من مستشفى أبو خليفة للعزل.. أطباء: الحالة العامة للفنانة رجاء الجداوي مستقرة وتتحسن تدريجيا

الأرصاد: منخفض جوي يضرب جنوب البلاد اليوم.. وأمطار على محافظات الشمال غدا

400 مليون جرعة من لقاح كورونا.. 4 شركات أوروبية توقع عقدا لإنتاج مصل كوفيد19

لا تدعو للتفاؤل.. وزارة الري: مفاوضات سد النهضة متعثرة

زواج نجمي الزمالك والأهلى فى زمن كورونا.. صور

«الوطنية للصحافة»: 32 حالة اشتباه جديدة بـ كورونا بين العاملين في المؤسسات القومية

الصحة العالمية: لقاح أوكسفورد دخل المرحلة الثالثة من التجارب.. فيديو

أقل شراسة منذ ظهوره.. المصل واللقاح: سلالة كورونا في مصر أقل خطورة من مثيلتها في أوروبا والعالم

بعد وفاة مريض سوداني.. إقالة مدير مستشفى المطرية التعليمي من منصبه وإحالته للتحقيق العاجل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من صالون التجميل.. شاهد.. نوال الزغبي تستعرض جمالها

بإطلالة بسيطة.. شاهد ماغي بو غصن في أحدث ظهور

قبل الإقدام على الطلاق .. أشياء هامة يجب التحدث بها مع شريكك