فياريال يلدغ سيلتا فيجو بهدف قاتل فى الدوري الإسباني.. فيديو

حقق فريق فياريال فوزا صعبا علي سيلتا فيجو بهدف وحيد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب بالايدوس فى الجولة الـ28 ، ضمن منافسات الدوري الإسباني "الليجا" .





وعاد فياريال للانتصارات مرة أخري فى الدوري الإسباني بعد غياب 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا .





وظهر الفريقين بأداء هابط بعد غياب طويل عن الملاعب الاسبانية ، ونجح فريق فياريال فى احراز الهدف فى الوقت القاتل عن طريق مانويل تريجيروس من تسديدة داخل منطقة الجزاء .





وفشل سيلتا فيجو فى الخروج من النتائج السلبية فى الدوري الإسباني بعدما تعادل فى أخر جولتين قبل توقف الليجا بسبب فيروس كورونا





ويهذه النتيجة يقفز فياريال الي المركز التاسع برصيد 41 نقطة ، بينما تجمد سيلتا فيجو فى المركز السابع عشر منطقة الخطر برصيد 26 نقطة .



