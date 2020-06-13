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رياضة

فياريال يلدغ سيلتا فيجو بهدف قاتل فى الدوري الإسباني.. فيديو

السبت 13/يونيو/2020 - 08:01 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
حقق فريق فياريال فوزا صعبا علي سيلتا فيجو بهدف وحيد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب بالايدوس فى الجولة الـ28 ، ضمن منافسات الدوري الإسباني "الليجا" .

وعاد فياريال للانتصارات مرة أخري فى الدوري الإسباني بعد غياب 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا .

وظهر الفريقين بأداء هابط بعد غياب طويل عن الملاعب الاسبانية ، ونجح فريق فياريال فى احراز الهدف فى الوقت القاتل عن طريق مانويل تريجيروس من تسديدة داخل منطقة الجزاء .

وفشل سيلتا فيجو فى الخروج من النتائج السلبية فى الدوري الإسباني بعدما تعادل فى أخر جولتين قبل توقف الليجا بسبب فيروس كورونا .

ويهذه النتيجة يقفز فياريال الي المركز التاسع برصيد 41 نقطة ، بينما تجمد سيلتا فيجو فى المركز السابع عشر منطقة الخطر برصيد 26 نقطة .

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