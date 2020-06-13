فياريال يلدغ سيلتا فيجو بهدف قاتل فى الدوري الإسباني.. فيديو

حقق فريق فياريال فوزا صعبا علي سيلتا فيجو بهدف وحيد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب بالايدوس فى الجولة الـ28 ، ضمن منافسات الدوري الإسباني "الليجا" .
وعاد فياريال للانتصارات مرة أخري فى الدوري الإسباني بعد غياب 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا .
وظهر الفريقين بأداء هابط بعد غياب طويل عن الملاعب الاسبانية ، ونجح فريق فياريال فى احراز الهدف فى الوقت القاتل عن طريق مانويل تريجيروس من تسديدة داخل منطقة الجزاء .
وفشل سيلتا فيجو فى الخروج من النتائج السلبية فى الدوري الإسباني بعدما تعادل فى أخر جولتين قبل توقف الليجا بسبب فيروس كورونا .
ويهذه النتيجة يقفز فياريال الي المركز التاسع برصيد 41 نقطة ، بينما تجمد سيلتا فيجو فى المركز السابع عشر منطقة الخطر برصيد 26 نقطة .