قصة أثر .. متحف النيل الوثائقى بأسوان يضم 250 قطعة أثرية و 61 لوحة فنية .. صور

تواصل " صدى البلد " عرض سلسلة حلقاتها المتنوعة " قصة أثر " حيث تصل بنا الرحلة لأحد المزارات السياحية الهامة داخل محافظة أسوان وهو " متحف النيل الوثائقى.





وفى هذا الإطار تواصل وزارة الموارد المائية والرى تنفيذ مشروع تحويل متحف النيل التابع لها إلى مركز ثقافى إفريقى متميز وذلك من خلال إقامة عدة منشآت مختلفة منها المسرح الرومانى المكشوف.





ويعد هذا المركز كأحد مكونات المركز الثقافي الإفريقى بأسوان ليصبح إضافة حضارية وثقافية وفنية ، بالإضافة إلى تحديث أساليب الإضاءة والطاقة المستخدمة لتوفير الكهرباء ومنها إستخدام الطاقة الشمسية والمتجددة .





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ويشهد متحف النيل تنفيذ المرحلة الأولى لإنشاء المسرح المكشوف لمتحف النيل والذى يقع على مساحة 1500 م2 تشمل المسرح ومنطقة اللاندسكيب المحيطة بها وذلك بتكلفة 4,6 ملايين جنيه حيث يسع المسرح حوالى 2500 متفرج ومن المخطط الانتهاء من هذه المرحلة فى نهاية الشهر الحالى لتبدأ المرحلة الثانية والتى تشمل أعمال الكهرباء واللاندسكيب.





ويأتى إنشاء المسرح فى ظل تحويل متحف النيل إلى مركز تراثى ثقافى تابع لوزارة الرى حيث يأخذ المسرح الشكل الرومانى المكشوف، وتم إضافة إضاءة مميزة للمسرح لتضفى عليه الشكل الجمالى القريب من خزان أسوان .





ويحرص كثيرون من مختلف محافظات الجمهورية والدول الإفريقية والعربية على زيارة المتحف بشكل مستمر سواء فى فصل الصيف أو الشتاء ويتوافدون للاستمتاع بهذه التحفة الجمالية.





هذا فيما قالت المهندسة إيرين فايز مدير عام المتحف بأنه تم لأول مرة تصميم جدارية لأهم زوار المتحف من الشخصيات البارزة من الوزراء والسفراء والفنانين والقيادات المختلفة الذين أثروا المتحف بزيارتهم حيث أنه من أبرز الزائرين جيهان السادات حرم الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، ولفيف من الوزراء وسفراء الدول الأجنبية والأفريقية.





وأشارت إلى أن رسالة متحف النيل هي الحفاظ على المياه ولفت نظر المصريين إلى قيمتها، لذلك يسعى المتحف إلى التوسع فى أنشطته الثقافية والترفيهية لنشر هذه الرسالة بصورة كبيرة ، وأن وزارة الري تعطي اهتمامًا خاصًا بالمتحف نظرًا لدوره المهم في توطيد علاقات مصر مع دول حوض النيل من خلال الراوبط الثقافية المتبادلة، حيث تم تخصيص عدة قاعات لكل دولة بحوض النيل تحتوى على مقتنيات ومعلومات خاصة بها لزيادة توعية الزائرين ومدهم بداية معلومات جغرافية وتاريخية عن كل دولة.





وكان قد بدأ العمل بالمتحف خلال شهر يونيو من عام 2004، إلا أن المتحف لم يحدث له التقدم المطلوب حتى عام 2014، ولذا كان هناك تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى للدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى السابق لاستكمال العمل فى إنشاء المتحف وتخصيص الميزانية الخاصة به.





ويضم المتحف عددا من المقتنيات الأثرية تشمل 250 قطعة أثرية، تسجل رحلة جريان نهر النيل بداية من منابعه وحتى المصب بالبحر الأبيض المتوسط، كما أهدت وزارة الثقافة المتحف 61 لوحة فنية مهمة توضح أبرز ما تناوله كبار الفنانين المصريين لرحلة نهر النيل فى مصر.