مع الأمم المتحدة.. مايا مرسي تناقش سبل التعاون لمواجهة تداعيات كورونا على المرأة

عقد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي الإجتماع الثاني لمجموعة عمل تمكين المرأة، في اطار شراكة الأمم المتحدة، من أجل التنمية عبر الانترنت بتقنية zoom ، بمشاركة كريستين اراب ممثلة مكتب هيئة الامم المتحدة للمرأة في مصر ،و اريك اوشسلين من منظمة العمل الدولية ،وممثلين عن هيئات الأمم المتحدة في مصر ، وعن وزارات التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، الخارجية ، التعاون الدولي والاستثمار ، والتضامن الاجتماعي ، و عن المجلس القومى للسكان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء .





في البداية رحبت الدكتورة مايا مرسي بـ كريستين اراب ممثلة مكتب هيئة الامم المتحدة للمرأة في مصر والتى استلمت مهام عملها مؤخرًا في مصر ، متمنية لها التوفيق والنجاح ومزيد من التعاون بينها وبين المجلس خلال الفترة القادمة .





واشارت الدكتورة مايا مرسي الى وضع المرأة في مصر حاليًا في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد ، وتداعيات الازمة الحالية على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالتالي على وضع المرأة وعلى الفرص المتاحة امامها .





ودعت الى ضرورة أن تراعى خطة مجموعة عمل تمكين المرأة ضمن اطار شراكة الامم المتحده؛ من أجل التنمية خلال الفترة المقبلة في مواجهة هذه التداعيات والحد منها .





وأكدت الدكتورة مايا مرسي الى ان الحكومة قامت بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية من اجل مواجهة تداعيات الازمة على جميع قطاعات الشعب ومن بينها المرأة ، مشيرة الى ان المجلس قام بإطلاق 3 تقارير حتى الآن حول "رصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد" بهدف رصد وتوثيق جهود وسياسات الحكومة المصرية والإجراءات المستجيبة لاحتياجات المرأة المصرية في إطار الحد من انتشار الفيروس وتغطى التقارير الثلاثة الفترة من 14 مارس الى 6 يونيو وقد تم رصد 80 تدبيرا وقرارا و إجراء وقائيا منذ بدء الأزمة وحتى الآن.





وأشارت إلى ورقة البرامج والسياسات المقترحة التى اطلقها المجلس القومي للمرأة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتتضمن تحليلًا للوضع القائم .





وأوضحت ان هذا الاجتماع يتضمن عرض لخطة مجموعة عمل تمكين المرأة خلال هذا العام و دور ومسئوليات المجموعة خلال الفترة القادمة ،و تبادل الافكار بين الجهات المشاركة ،و الاتفاق على الخطوط العريضة للتعاون في المستقبل .





ومن جهتها اعربت كريستين اراب عن عميق سعادتها ببدء عملها في مصر كممثلة لمكتب هيئة الامم المتحدة للمرأة وهي فرصه للتعاون مع المعنيين بشؤون المرأة في مصر ، ثم قامت بإستعراض الخطة المستقبلية المقترح العمل عليها خلال الفترة القادمة .





واكد اريك اوشسلين من منظمة العمل الدولية ان الموضوع الذي نقوم به هو غاية في الاهمية وهو التأكد من تحقيق تمكين المرأة المصرية في جميع المجالات ، مؤكدًا ضرورة العمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة والسعى نحو دعم و زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل .





جدير بالذكر ان اطار تنمية الشراكة مع الامم المتحدة 2018- 2022 يتكون من اربعة محاور وهى التنمية الاقتصادية الشاملة، العدالة الاجتماعية ، والاستدامة البيئية وادارة الموارد الطبيعية ، بالاضافة الى تمكين المرأة .





وتعنى مجموعة العمل بادارة تنفيذ الجزء الخاص بتمكين المرأة وخطط العمل المشتركة ،وتحويلها إلى مخرجات وأنشطة ملموسة تطبيقها على ارض الواقع، الى جانب القيام بمتابعة العمل على تنفيذ هذه الانشطة ، ثم يلى ذلك مرحلة التقييم لماتم تنفيذه على الارض.