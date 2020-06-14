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بعد إعلان وكالة ناسا الاستعانة بمبادرة رواد النيل لإنقاذ مرضى كورونا .. تصنيع ألف قناع واق بأفضل تكنولوجيا.. والبدء في إنتاج أول أجهزة التنفس بعد 3 أشهر

الأحد 14/يونيو/2020 - 06:13 ص
رواد النيل
رواد النيل
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محمد يحيي
إنتاج 1000 قناع واق من رواد النيل في مارس الماضي
بيت التصميم يبدأ إنتاج خامات أجهزة التنفس بالتعاون مع ناسا



أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية " ناسا"، عن اختيارها لمبادرة رواد النيل التي ينفذها البنك المركزي المصري بالتعاون مع جامعة النيل الأهلية؛ لصناعة أجهزة تنفس من فئة VITAL الخاص بالحالات الحرجة والمصابة بفيروس كورونا المستجد بالتعاون مع 13 شركة عالمية على مستوى 42 دولة.


قرار وكالة ناسا العالمية، لم تكن وليدة الصدفة، إذ إن مصر مازالت تقطع شوطا كبيرا في ملف ريادة الأعمال و تطوير ابتكارات البحث العلمي من خلال مبادرة رواد النيل التي ينفذها البنك المركزي المصري بالتعاون مع أكثر من 4 جهات حكومية من بينها وزارات " الصناعة والتجارة، الشباب والرياضة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، جامعة النيل الأهلية" وشراكة 12 بنكا حكوميا وخاصا.


أقنعة واقية بعقول الشباب المصري
في وقت سابق أعلن البنك المركزي المصري عبر مبادرة رواد النيل مع انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا في مارس الماضي؛ عن دعم وإنشاء مشروع تصنيع أقنعة واقية لحماية العاملين بالقطاع الطبي والمستشفيات من التعرض لفيروس كورونا بدعم من وزارة التخطيط وبنكي مصر والتنمية الصناعية ومؤسسة مصر الخير.


وكشف المهندس محمد عبد القادر، مدير المشروع، عن أن الأقنعة التي يتم تصنيعها، توزع مجانا على المستشفيات، باعتبارها أحد الجهود التي يقوم بها البنك المركزي لتعزيز المشاركة المجتمعية خلال الظروف التي تمر بها البلاد حاليا.


أوضح أن معدل الإنتاج اليومي تضاعف من 200 إلى 400 قناع في اليوم، ليتم انتاج 1000 قناع خلال مارس الماضي، وتوزيعها علي مستشفيات العزل المركزية من بينها مستشفيات " زايد التخصصي، حميات إمبابة" وبعض البنوك.


بنوك مصرية ترعي عمليات التصنيع
أضاف أن بنكي مصر والتنمية الصناعية تعهدا بتحمل إنتاج الأقنعة من خلال المصنع المصغر الذي ترعاه وزارة التخطيط داخل جامعة النيل الأهلية.


وأوضح أنه عمليات صناعة الأقنعة من أفضل المواد والخامات و تصنيع باستخدام ماكينات وأجهزة رقمية حديثة مثل آلات القطع بالليزر "غير المعدنية"  من خلال مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزي ما يجعلها تمنح أعلى درجات الجودة والأمان للأطباء والعاملين بالمستشفيات من أي احتمال لانتقال فيروس كورونا.


إنتاج أول جهاز تنفس بعد 3 شهور
وتسعي وكالة ناسا بالتعاون مع مبادرة رواد النيل للبدء في الإنتاج المبدئي لأجهزة التنفس من 2 حتي 3 شهور، للوصول إلى جهاز معتمد يمكنه الحصول على موافقة وزارة الصحة،قبل البدء في الإنتاج بكميات أكبر بالتعاون مع شركاء التصنيع.


شهادة ثقة جديدة

من جهتها قالت الدكتورة هبة لبيب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، إن عمليات اختيار المبادرة من قبل وكالة ناسا يعد شهادة ثقة في المؤسسات الحكومية والبحثية في مصر، معتبرة أن الوكالة إقتنعت الوكالة بقدرات فريق رواد النيل في الابتكار وإمكانية تطوير و تنفيذ المشروع .


أوضحت أن المبادرة ستلجأ إلى الموردين المصريين والاستعانة بمستلزمات إنتاج وخامات مصرية في عملية تصنيع أجهزة التنفس ، وسيتم تنفيذه من خلال مركز بيت التصميم التابع للمبادرة والذي يقوم برعايته بنك مصر.


28 مركزا لرواد النيل في المحافظات
ونجح البنك المركزي المصري خلال العام الماضي في تنفيذ 12.36 ألف خدمة مقدمة عبر مبادرة رواد النيل، منذ فبراير الماضي  شملت 28 مركزا بـ15 مدينة مصرية، مشيرا إلي أن المبادرة قامت بخدمة 6 آلاف عميل منهم 4500 من الذكور و 1500 من الإناث، إذ بلغت فترة التشغيل الفعلية للمراكز 8 شهور.


والخدمات المقدمة للعملاء توزعت بين 1136 خدمة تكوين أفكار للمشروعات، و 830 دراسة جدوي وخطط عمل، 1604 خدمة تأسيس و تيسير التراخيص، و 1061 خدمة تيسر التمويل بالإضافة لـ370 خدمة تحليل مال وتقييم، بالإضافة لتقديم 623 خدمة تشبيك مع موردين وعملاء و 568 خدمة تدريب وورش  عمل، بجانب 6167 خدمة نشر المعرفة.


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