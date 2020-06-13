نابولي يتأهل إلى نهائي كأس إيطاليا على حساب الإنتر ليواجه يوفنتوس

وكما تألق أوسبينا في التصدي للكرة كان سببًا في تعادل فريقه بالدقيقة 41 بعدما لعب كرة سريعة تجاه إنسيني الذي اتطلق بها وسط غياب من عناصر الانتر ومررها لدريس ميرتنز الذي سدد أرضية من لمسة واحدة لتسكن الشباك.

ودخل الفريقان بتشكيل مكون من:

تشكيل إنتر ميلان: هاندانوفيتش، سكارينيار، ستيفان دي فريج، باستوني، كاندريفا، باريلا، بروزوفيتش، أشلي يونج، إريكسن، لوكاكو، لاوتارو مارتينيز.

تشكيل نابولي: أوسبينا، دي لورينزو، ماكسيموفيتش، كوليبالي، السيد هيساي، إليف إلماس، دييجو دييم، زيلينسكي، بوليتانو، ميرتينز، إنسيني.