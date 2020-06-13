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رياضة

نابولي يتأهل إلى نهائي كأس إيطاليا على حساب الإنتر ليواجه يوفنتوس

السبت 13/يونيو/2020 - 11:16 م
صدى البلد
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أحمد هاني
نجح فريق نابولي في بلوغ نهائي كأس إيطاليا بعد تعادله على أرضه مع إنتر ميلان بهدف لمثله، وذلك على أرضيه ملعب السان باولو" ضمن لقاء العودة من نصف نهائي المسابقة المحلية.

ويضرب نابولي موعدا في نهائي كأس إيطاليا مع يوفنتوس الذي تأهل على حساب ميلان بعد تعادله سلبا على أرضه.

واستطاع كريستيان إيركسن أن يسجل هدف التقدم سريعًا لصالح إنتر ميلان بعد 3 دقائق فقط من ركلة ركنية في الجانب الأيسر صوبها الدنماركي في الشباك مباشرة، ولم يتمكن دافيد أوسبينا من التعامل معها.

وكما تألق أوسبينا في التصدي للكرة كان سببًا في تعادل فريقه بالدقيقة 41 بعدما لعب كرة سريعة تجاه إنسيني الذي اتطلق بها وسط غياب من عناصر الانتر ومررها لدريس ميرتنز الذي سدد أرضية من لمسة واحدة لتسكن الشباك.

ودخل الفريقان بتشكيل مكون من:

تشكيل إنتر ميلان: هاندانوفيتش، سكارينيار، ستيفان دي فريج، باستوني، كاندريفا، باريلا، بروزوفيتش، أشلي يونج، إريكسن، لوكاكو، لاوتارو مارتينيز.

تشكيل نابولي: أوسبينا، دي لورينزو، ماكسيموفيتش، كوليبالي، السيد هيساي، إليف إلماس، دييجو دييم، زيلينسكي، بوليتانو، ميرتينز، إنسيني.



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