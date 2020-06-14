نزاعات الأبناء والنجوم .. لينا الفيشاوي تتسبب في حبس والدها .. ابن نادين الراسي يضربها.. ونجل مادونا يمحو أمه من حساباته بالبلوك

ابنة أحمد الفيشاوي تكشف عن ابن غير شرعي لـ والدها

قطيعة أنغام ووالدها الأطول









انتشرت مؤخرا خلافات نجوم الفن مع أبنائهم، على صفحات الصحف والمواقع الإلكترونية، وكان آخرها ما دار بين الفنان أحمد الفيشاوي وابنته لينا، ويستعرض «صدى البلد» في التقرير التالي أهم خلافات النجوم مع أبنائهم والتي زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة.









لينا الفيشاوي

وتعد لينا الفيشاوي ، أبرز حالات توتر العلاقات الأسرية في الوسط الفني، وكان أخر المطبات في حياتها مع أبيها قبل أيام حينما فجرت مفاجأة، وأعلنت عن ابن جديد لوالدها «أحمد الفيشاوي»، من سيدة المانية، ويُدعى «تيتوس»، إذ نشرت صورة لهما، وأعلنت أنه شقيقها.









بدأت القصة، حينما نشرت لينا أحمد الفيشاوي، صورة لها عبر تطبيق انستجرام، منذ أسبوع ظهرت فيها مع الطفل الألماني «تيتوس» وتعلن أنه شقيقها من أبيها أحمد الفيشاوي.





وعلقت لينا الفيشاوي، على الصورة آنذاك، قائلة: «هذا هو أخي تيتوس الفيشاوي ، أنا سعيدة جدًا لأنني أخيرًا لي اخ في حياتي وأن أكون قادرة على صنع ذكريات معه - أحبك كثيرًا تيتوس، لا استطيع الانتظار لرؤيتك قريبا».









وانتشرت منذ عدة أشهر، رسائل أرسلها أحمد الفيشاوى لابنته لينا، عقب حصول والدتها على حكم من المحكمة بحبسه لمدة شهر، بسبب امتناعه عن سداد نفقة ابنته، لدفع مصروفات المدرسة الخاصة بها منذ فترة كبيرة.





وجاءت هذه الرسائل بشكل قاس حيث قال لها، "خلاص يا لينا ماتكلمنيش تانى أبدا، أنت شاكرة ليا بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لو مامتك محتاجة أى مساعدة ترجع للمحامى، وبطلى تتواصلى معايا، أنتى ما تستحقيش الحب الأبوى اللى أنا أديتهولك، علشان أنا ماعملتش الصور دى للإعلام، أنا عملتها كذكريات ليا وليكى، ودلوقتى أنا بتمنى أمسح كل الذكريات الحلوة دى وأمسح العلاقة دى من حياتى، ودلوقتى أكتر وقت إنتى ما تستحقيهاش فيه، الراجل اللى كان متعود يبقى كويس معاكى أنتى ومامتك خلاص مات، ودلوقتى اخرجى من حياتى".









ويبدو أن هذا الخلاف لم يقتصر فقط على المطالبة بمصروفاتها أو بالحكم القضائى بحبسه شهرا، ولكن من خلال حديث الفيشاوى بأن الصور التى تجمعه بها تسببت فى مضايقته بعد قوله لها إن هذه الصور أعطاها لها كذكريات وليس للنشر عبر وسائل الإعلام، رغم أن هذه الصور لا تحتوى إلا على الحب والمودة بين الابنة وأبيها وجدها وجدتها.









وأثارت لينا الفيشاوى حالة من الجدل فى الفترة الأخيرة وتحديدا بعد رحيل جدها الفنان فاروق الفيشاوى، وفاجأت متابعيها بتغيير اسمها على انستجرام الى لينا فاروق الفيشاوي.









وتبين أن لينا الفيشاوى دشنت حسابها على انستجرام فى عام 2015 وكانت صورتها مع والدتها هند الحناوي أول صورة تنشرها عبر الحساب الذي لم تتفاعل من خلاله كثيرا باستثناء الأيام الأخيرة التي أصبحت لينا نشطة فيه على انستجرام.









وكشف انستجرام عن قطيعة إلكترونية بين لينا ووالدها أحمد الفيشاوى، إذ لم يتواجد أي منهما في قائمة المتابعين للآخر، على الرغم من أن لينا تتابع عددا من الفنانين المصريين من أصدقاء والدها.









ابن نادين الراسي يضربها

وتعدى نجل الفنانة نادين الراسي عليها بالضرب، وهو ما كشفته نادين بنفسها، وقالت عن تفاصيل هذه الواقعة من خلال تسجيل صوتي لها تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تجهش في البكاء: "بعد كل التنازلات اللي قدمتها لابني مارك الطبيب وبعت منزلي لشراء سيارة من أجله تعدى علي بالضرب، وعايرني بإنه هو من ساعدني بالنجاة من الموت عندما تعرضت لحادث سير منذ فترة".









وطالبت نادين الراسي، الجميع بأن ينتبهوا لتصرفات ابنها غير المسؤولة، خاصة بعدما تجرأ على والدته بالضرب، وأن يتنازل عن السيارة لها لأن هي من قامت بشرائها بأموالها، فيما رد ابنها "مارك" من خلال تسجيل صوتي جديد بعد أن اتهمته بأنه تعدى عليها بالضرب وسحلها أمام أشقائه وأحد أصدقائه في المنزل، قائلا: "إن والدته كانت تضربه وهي في حالة هيستيرية و كل ما كان يفعله أنه يقوم بتهدأتها، نافيا ما قالته حرفيا حول تعديه عليها".





وأضاف الابن الأكبر لراسي: "ما بعرف شو صايرلك يا امي و لماذا كل هذا الشئ؟"، مؤكدا أن والدته منذ أن تعرضت لحادث سير وظلت في المستشفى حوالي 4 أيام لم يذق فيها طعم النوم، وحالتها النفسية ليست مستقرة وتقوم بأفعال ليست متزنة".





المطربة مادونا

وشهدت الساحة الفنية في الخارج خلافا كبيرا بين المطربة "مادونا" ونجلها روكو لسنوات طويلة وذلك بعد انفصال مادونا عن المخرج البريطاني جاي ريتشي، مشيرة إلى أن روكو، البالغ من العمر 15 عاما حجب رؤية والدته لحسابه الشخصي منذ أشهر، مستخدما خاصية "البلوك"، قبل أن يقوم بعدها بإغلاق حسابه نهائيا.





وتقدمت مادونا بدعوى قضائية ضد طليقها المخرج البريطاني غاي ريتشي، طالبة السماح لها بحضانة ابنها الذي يرفض العيش معها في نيويورك، بسبب ما وصفه بتسلطها وتدخلها في كل أمور حياته، إلا أنها خسرت الدعوة، ووصف ماركو والدته بالساقطة.





أنغام ووالدها

وشهد الوسط الفني خلافات بين الفنانة أنغام ووالدها الملحن الكبير محمد على سليمان، والتي دخلت معه في حالة طويلة من الخصام، وشقيقتها غنوة التي كانت أنغام ترفض دخولها عالم الفن قبل وفاتها.









وجاءت الأزمة بسبب رفض أنغام لاحتكار والدها فنيا لها وقيامه بتلحين كل أغنياتها، وبدأ التعاون بين أنغام ووالدها منذ أغنية "بنتي حبيبتي" ولم تتعد التاسعة من عمرها، وتردد أنه تم الصلح بين أنغام ووالدها بعد سنوات وبعد حجزه في المستشفى.