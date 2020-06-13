لم يخض التدريبات المقررة.. غضب في الزمالك بسبب عبدالله جمعة.. فيديو

كشف الإعلامي محمد فاروق، أن عبد الله جمعة، لاعب الزمالك، أثار غضب مسؤولي القلعة البيضاء، بسبب عدم خوضه التدريبات المقررة حسب البرنامج الموضوع له من قبل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.
وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "اللاعب يواصل الخروج يوميًا والسهر مع اصدقائه في منازلهم وذلك في تواجد شقيقة صالح جمعة، دون استكمال برنامجه التدريبي المقرر خوضه في المنزل بشكل منفرد".
وأضاف: "الفرنسي كارتيرون حرص على التواصل مع عبد الله جمعة لمعرفة سبب عدم استكمال البرنامج التدريبي المتفق عليه مع جميع اللاعبين، وحذره الفرنسي من عدم التكاسل في التدريبات.