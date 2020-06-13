AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لم يخض التدريبات المقررة.. غضب في الزمالك بسبب عبدالله جمعة.. فيديو

السبت 13/يونيو/2020 - 11:34 م
عبدالله جمعة
عبدالله جمعة
Advertisements
حسن العمدة
كشف الإعلامي محمد فاروق، أن عبد الله جمعة، لاعب الزمالك، أثار غضب مسؤولي القلعة البيضاء، بسبب عدم خوضه التدريبات المقررة حسب البرنامج الموضوع له من قبل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "اللاعب يواصل الخروج يوميًا والسهر مع اصدقائه في منازلهم وذلك في تواجد شقيقة صالح جمعة، دون استكمال برنامجه التدريبي المقرر خوضه في المنزل بشكل منفرد".


وأضاف: "الفرنسي كارتيرون حرص على التواصل مع عبد الله جمعة لمعرفة سبب عدم استكمال البرنامج التدريبي المتفق عليه مع جميع اللاعبين، وحذره الفرنسي من عدم التكاسل في التدريبات.

يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صالح جمعة ينجح في الصلح بين شقيقه عبدالله وكهربا.. تفاصيل

أخبار الزمالك .. جلسه صلح بين عبدالله جمعة وكهربا .. وكارتيرون يتابع زيزو .. وأوناجم يعتذر

نجم الإسماعيلي السابق يهاجم ميدو: لم يقدم نفسه كمدرب.. فيديو

الأهلي يحدد 3 شروط للتعاقد مع اللاعبين الأجانب في الميركاتو الصيفي .. فيديو

مخاوف من فسخ عقودهم.. مستحقات ساسي وبن شرقي وأوناجم عن أبريل ومايو أزمة جديدة تضرب الزمالك ..فيديو

يقترب من الوحدة السعودي .. عرض ضخم لـ أوناجم .. فيديو

ترشيحاتنا

محمد قدري.. وفاة شقيق الفنانتين نورا وبوسي

تعود لعام 1925.. صورة نادرة للملك سعود بن عبد العزيز في مصر ما قصتها؟

الصحة العالمية: لقاح أوكسفورد دخل المرحلة الثالثة من التجارب.. فيديو

15 يونيو الجارى.. اجتماع لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة

مدير مستشفى حميات إمبابة يكشف عن تأثير فيروس كورونا على الكبد

400 مليون جرعة من لقاح كورونا.. 4 شركات أوروبية توقع عقدا لإنتاج مصل كوفيد19

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 5 صور لـ آمال ماهر بإطلالات مختلفة

الأصح مرتان فقط.. دراسة: الاستحمام يوميا يصيب الإنسان بالربو والسكر وأمراض المناعة

ألوان فساتين صيف 2020.. تعرفي عليها