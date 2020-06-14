الحكومة تقترض 35 مليار جنيه في أسبوع لتمويل عجز الموازنة

تعتزم الحكومة خلال الأسبوع الجاري، الاقتراض من البنوك مبلغ 35 مليار جنيه لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
قال تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، إنه تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري للقيام بدور مرتب لعمليات الاقتراض في صورة أدوات دين من أذون وسندات الخزانة.
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وفقا للاتفاق بين الوزارة و البنك المركزي المصري، فإنه من المقرر طرح 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع من أذون وسندات الخزانة هي غدا الأحد والاثنين والخميس من المقلبين.
كشف التقرير عن استهداف طرح أذون خزانة من آجال "91 و273 و 364 و 182" يوما بـ 28.5 مليار جنيه خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري.
ذكر التقرير أنه من المقرر بيع أجلي 91 و 273 يوما بـ 13.5 مليار جنيه غدا الأحد، ثم استكمالها بأجلي 182 و 364 يوما بـ 15 مليار جنيه خلال الخميس المقبل.
كما سيتم طرح سندات خزانة من استحقاقي 5 و 10 سنوات بـ 6.5 مليار جنيه خلال الاثنين المقبل.