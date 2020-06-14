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رياضة

اتحاد الكرة: لن نلجأ لتصويت الأندية لإعلان قرار استئناف الدوري

الأحد 14/يونيو/2020 - 12:40 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسري غازي
نفى وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن تكون اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد قررت اللجوء لتصويت الأندية من أجل حسم قرار استئناف الدوري الممتاز وباقي المسابقات بمختلف الدوريات من عدمه، موضحا أن الأمر غير صحيح على الإطلاق ولن يكون هناك تصويت على أي قرار.

أضاف العطار بأن اللجنة الخماسية ستجلس بمقر الاتحاد مع أندية الدوري والدرجة الثانية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، قبل أن تجتمع بأندية القسمين الثالث والرابع في مختلف المحافظات لمناقشة الأندية في وجهات نظرهم بشأن الدوري والكأس واستئناف النشاط الكروي في المرحلة المقبلة، وكذلك الاستماع لرأيهم في اللائحة ورابطة الأندية المحترفة وتشكيلها، وآلية العمل بها، وموعد عقد الجمعية العمومية، وقرارات الحكومة وبيانات المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء نادر سعد بشأن قرار عودة النشاط الرياضي، دون أن يكون هناك أي تصويت على قرار عودة النشاط من عدمه كما يردد البعض مؤخرا.

شدد العطار على أن اللجنة ستستمع إلى جميع الآراء ووجهات النظر في مختلف الموضوعات المطروحة وسيكون القرار صادرا عن اللجنة الخماسية في النهاية مع الأخذ في الاعتبار توصيات وقرار الحكومة بشأن عودة واستئناف النشاط من عدمه، وفكرة اللجوء للتصويت غير مطروحة على الإطلاق، دون النظر للضغوط التي يمارسها البعض على اللجنة لتسويق قرارات معينة ودون النظر لمصلحة فريق أو ناد بعينه وإنما سيتم وضع مصلحة الكرة المصرية فوق كل اعتبار.
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