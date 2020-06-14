بصورة جماعية .. رامى رضوان يرد على شائعة انفصال إيمى سمير غانم وحسن الرداد

نشر الإعلامى رامى رضوان صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.









وظهر في الصورة برفقة زوجته دنيا سمير غانم وأختها إيمى سمير غانم وزوجها حسن الرداد.











وكانت الصورة بمثابة رد على الشائعات التي انتشرت مؤخرا بوجود خلافات بين ايمى وحسن.









وكتب معلقا على الصورة:" حبايبى الغاليين ".





يشار إلى أن حسن الرداد وايمى سمير غانم تزوجا في 4 نوفمبر 2016 .. وشارك حسن الرداد فى بطولة مسلسل "شاهد عيان"، وتدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي رومانسي.







