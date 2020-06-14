AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مع اقتراب فتحها .. نصائح لمنع تفشي وباء كورونا في دور العبادة

الأحد 14/يونيو/2020 - 02:31 ص
نصائح لمنع كورونا
نصائح لمنع كورونا فى اماكن العبادات
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
قدم الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة نصائح لمنع تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد 19 فى دور العبادة، مع اقتراب عودتها، تتمثل فيما يلي:
 
اقرأ أيضا 

• لا ضرر ولا ضرار، من يتعبد عليه ألا يضر الآخرين و ينقل العدوى بفيروس. 
• يراعى متابعة ورقابة تنفيذ الإجراءات الاحترازية.

• منع الازدحام داخل وخارج دور العبادة.

• يراعى التزام ذوى الأمراض المزمنة والمسنين بالبقاء بالمنزل لحين استقرار الحالة الصحية.
 
• عدم الذهاب لدور العبادة فى حالات:
- ارتفاع درجة الحرارة 
- أى أعراض نزلات البرد أو الإنفلونزا. 
- السعال. 
- فقدان حاسة الشم أو التذوق. 
- القئ. 
- الإسهال. 

• التأكيد على التباعد بين المصلين.

• فتح المساجد بوقت كاف قبل ميعاد الصلاة للحد من التكدس.

• عدم الدخول إلا بالكمامة.

• يفضل جلب سجادة صلاة شخصية لكل فرد وعدم تبادلها أو مشاركتها مع آخرين.
  
• توفير صابون فى دورات المياه بدور العبادة.
 
• عدم لمس الأنف أو الفم أو العين إلا بعد تطهير اليد أو غسلها بالماء والصابون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أكلات الأجداد.. هل تغيرت عادات المصريين الغذائية بعد كورونا ؟

5 نصائح لتجنب مشاكل الفسيخ والرنجة

رد حاسم.. هل ينتقل كورونا من حيوان منزلي إلى الإنسان والعكس؟

اتبعها.. 3 نصائح من الصحة العالمية عند ارتداء الكمامة القماش

قماش أو طبية.. 6 توصيات مهمة يجب اتباعها عند خلع وارتداء الكمامات

7 خطوات يجب اتباعها عند خلع الكمامة

ترشيحاتنا

متى يكون سجود السهو بعد السلام؟.. كيفيته وحكمه

شركة أدوية ضخمة تزود أوروبا بلقاح فيروس كورونا .. تفاصيل

قطيعة الوالدين في الوسط الفني.. ابنة أحمد الفيشاوي الأبرز.. وآخر ضرب أمه

الأصح مرتان فقط.. دراسة: الاستحمام يوميا يصيب الإنسان بالربو والسكر وأمراض المناعة

زلة لسان على الهواء.. قيادي في حزب أردوغان يفجر فضيحة بالخطأ ثم يستقيل.. فيديو

تركي آل الشيخ عن أزمته مع الأهلي: فيه قضاء مصري عادل ولن أدخل في مهاترات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. إصابات واعتقالات في مظاهرات ضد إسقاط التماثيل العنصرية في لندن.. صور

يعالج قرحة المعدة.. فوائد مذهلة لـ الجزر

تحتوي على 75% دهونا مشبعة.. أضرار تناول الجبنة المطبوخة والمثلثات