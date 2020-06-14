مع اقتراب فتحها .. نصائح لمنع تفشي وباء كورونا في دور العبادة

قدم الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة نصائح لمنع تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد 19 فى دور العبادة، مع اقتراب عودتها، تتمثل فيما يلي:

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• لا ضرر ولا ضرار، من يتعبد عليه ألا يضر الآخرين و ينقل العدوى بفيروس.

• يراعى متابعة ورقابة تنفيذ الإجراءات الاحترازية.





• منع الازدحام داخل وخارج دور العبادة.





• يراعى التزام ذوى الأمراض المزمنة والمسنين بالبقاء بالمنزل لحين استقرار الحالة الصحية.

• عدم الذهاب لدور العبادة فى حالات:

- ارتفاع درجة الحرارة

- أى أعراض نزلات البرد أو الإنفلونزا.

- السعال.

- فقدان حاسة الشم أو التذوق.

- القئ.

- الإسهال.





• التأكيد على التباعد بين المصلين.





• فتح المساجد بوقت كاف قبل ميعاد الصلاة للحد من التكدس.





• عدم الدخول إلا بالكمامة.





• يفضل جلب سجادة صلاة شخصية لكل فرد وعدم تبادلها أو مشاركتها مع آخرين.

• توفير صابون فى دورات المياه بدور العبادة.