خبير اقتصادي: جائحة كورونا أثرت سلبا على دخل المواطنين في دول العالم

قال الخبير الاقتصادي فخري الفقي، مستشار النقد الدولي، إن فيروس كورونا مختلف عن غيره من الأوبئة كونه سريع الانتشار.









وتابع الفقي خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي معتز عبد الفتاح وإيمان سليم، ببرنامج "90 دقيقة " والمذاع عبر قناة "المحور"،:"تداعيات كورونا اثرت على دخل المواطنين على مستوى العالم، فضلا عن خسارة الكثيرين لوظائفهم جراء ازمة كورونا.









وأكمل:" فيروس كورونا أثر على نمو اقتصاديات دول كثيرة، مثلا الصين هبوط ثم تعاف سريع ونمو، ولأن الصين من الدول الشيوعية التي تسمع الكلام أما الدول الديمقراطية لا يكون فيها انضباط لديهم انضباط لين".









وعن موعد فتح حركة الطيران الجوي والسياحة فى مصر، قال الفقي:"مصر مرتبطة بالعالم ونحن متأثرون بما يحدث فى الصين وأمريكا، وعندما يقررون فتح المطارات نبدأ نحن فى تقليل الإجراءات ونفتح السياحة والطيران".



