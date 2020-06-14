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رياضة

محمد صلاح: علينا الوقوف سويا ضد العنصرية

الأحد 14/يونيو/2020 - 03:16 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وكتب محمد صلاح معلقا: "علينا أن نقف سويا ضد التحيز العنصرى أينما وجد لتحقيق مجتمع عالمى يتميز بالاحترام وتكافؤ الفرص للجميع بغض النظر عن لونهم أو عقيدتهم، ما يحدث هو علامة على الوحدة بين جميع اللاعبين وجميع الموظفين والأندية".
وكتب في رسالته هاشتاج "حياة السود مهمة".

وشهدت أزمة مقتل الأمريكي جورج فلويد، تضامنا كبيرًا من الرياضيين حول العالم، حيث شهد الدوري الألماني، ارتداء عدد من اللاعبين قمصانا للمطالبة بالعدالة للمواطن المقتول.
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