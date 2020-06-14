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تكلفتها 76 مليون إسترليني .. مصري مشارك بفريق أوكسفورد ينصح بإنشاء وحدة لتصنيع تطعيمات كورونا في مصر .. فيديو

الأحد 14/يونيو/2020 - 03:41 ص
لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور أحمد محمود سالمان، أستاذ علم المناعة واللقاحات والمصري الوحيد في فريق جامعة أوكسفورد، إن هناك دولا تعاقدت مع شركة "أسترازينيكا" المنتجة للقاح علاج فيروس "كوفيد 19" المعروف إعلاميا كورونا المستجد لحجز كمية  تم الإعلان عنها بصورة رسمية.


وأضاف "سالمان" خلال مداخلة ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" أن هذه الدول التي أعلن عنها لديها إمكانيات لتصنيع التطعيمات، موضحا أن جامعة أوكسفورد لن تضع براءة اختراع على لقاح فيروس كورونا حتى الآن وأعطت الحق لكل دولة تستطيع إنتاجه.


وأشار أستاذ علم المناعة واللقاحات بجامعة أوكسفورد، إلى أن الدول التي لديها الفرصة لتصنيع اللقاح هي التي لديها وحدات تصنيع اللقاحات وتسهيلات بحثية من الحكومة والتدريب على التصنيع.


وأوضح أنه على الدولة المصرية توفير وحدات دقيقة وجيدة التعقيم لكي تستطيع الإنتاج مثل الدول المصنعة للتطعيمات، متابعا: "في دول هتصنع اللقاح ودول هتستنى.. فلازم تمد إيدك علشان تاخد فرصة التصنيع".


وشدد على أنه لا بد للدولة المصرية يكون لديها القدرة وإنشاء وحدة تصنيع التطعيمات وتكلفة إنشائها مناسبة جدا بسعر 76 مليون جنيه استرليني، وهذا ضروري لكي نتمكن من الاستقلال في تصنيع التطعيمات، فضلا عن ضرورة إتاحة التدريب البشري والتمويل للبرتوكولات التي يتم الاتفاق عليها ولابد من تسهيل الإجراءات بعيدا عن البيروقراطية.
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