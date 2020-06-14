المصري المشارك بفريق جامعة أوكسفورد: نستخدم فيروس الشمبانزي في التطعيم لإنتاج لقاح كورونا .. فيديو

قال الدكتور أحمد محمود سالمان، أستاذ علم المناعة واللقاحات والمصري الوحيد في فريق جامعة أوكسفورد، إن تطعيم جامعة أوكسفورد عبارة عن فيروس "شمبانزي" لإنتاج لقاح كوفيد 19، موضحا أنهم يستخدمون "فيروس الشمبانزي" في التطعيم، ويستخدم الآن في التطعيم بجامعة أوكسفورد بصورة أساسية.
وأضاف "سالمان" خلال مداخلة ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" أنه يوجد عدد كبير من الفيروسات واللقاحات التي يتم استخدامها التي تصيب الإنسان وأخرى تصيب القردة، موضحا أنهم لا يستخدمون الفيروس المخصص للانسان لانه يعتبر من فيروسات البرد واغلبنا أصيب بهذا النوع من الفيروس ولدينا مناعة ضده لذلك يتم الآن تجربة فيروس "شمبانزي" للقردة لأنه نوع غريب بالنسبة لمناعة جسم الإنسان.
وأشار أستاذ علم المناعة واللقاحات، إلى أن الهدف من هذا التطعيم الذي تقوم به الجامعة هو تعرض جهاز المناعة لصورة تحدث في المستقبل بشكل عدوى طبيعية بفيروس كورونا بطرق مختلفة، موضحا أن أفضل طريقة لتدريب جهاز المناعة هو الفيروس، باستخدام فيروسات أخرى آمنة.
وأوضح أنه يتم إزالة كل الجينات منه التي تسمح له بالتكاثر داخل الخلايا، لذلك هو آمن ويعتمد على وضع من المادة الوراثية داخل التركيب الجيني للقردة، وهو مثل أي فيروس تستقبله المستقبلات تصيب الجهاز التنفسي، ويتم تدريب المناعة من خلال هجوم هذا الفيروس الأمن للتعامل مع فيروس كورونا.
ونوه إلى أنهم يستخدمون التطعيم بفيروس الشمبنزي من خلال الأشواك الجينية وبالتالي الفيروس يتعرف على الخلايا بالجهاز التنفسي، ويتم تصنيع الخلايا ويعرض لجهاز المناعة ويتم تأهيله لمحاربة الفيروس.
ولفت إلى أن الفيروس آمن جدا وبدأت الدراسات السريرية الإكلينيكية بالنسبة للفيروس مبشرة بعد أن تمت التجربة على الحيوانات في آخر فبراير والنتائج ظهرت على القرود والفئران، وتم تطعيم أول متطوع في التجربات السريرية بعد ما أثبت نجاحه وفعليته بنسبة 100% على القرود.