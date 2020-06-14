المصري المشارك بفريق جامعة أوكسفورد: نستخدم فيروس الشمبانزي في التطعيم لإنتاج لقاح كورونا .. فيديو









وأضاف "سالمان" خلال مداخلة ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" أنه يوجد عدد كبير من الفيروسات واللقاحات التي يتم استخدامها التي تصيب الإنسان وأخرى تصيب القردة، موضحا أنهم لا يستخدمون الفيروس المخصص للانسان لانه يعتبر من فيروسات البرد واغلبنا أصيب بهذا النوع من الفيروس ولدينا مناعة ضده لذلك يتم الآن تجربة فيروس "شمبانزي" للقردة لأنه نوع غريب بالنسبة لمناعة جسم الإنسان.









وأشار أستاذ علم المناعة واللقاحات، إلى أن الهدف من هذا التطعيم الذي تقوم به الجامعة هو تعرض جهاز المناعة لصورة تحدث في المستقبل بشكل عدوى طبيعية بفيروس كورونا بطرق مختلفة، موضحا أن أفضل طريقة لتدريب جهاز المناعة هو الفيروس، باستخدام فيروسات أخرى آمنة.









وأوضح أنه يتم إزالة كل الجينات منه التي تسمح له بالتكاثر داخل الخلايا، لذلك هو آمن ويعتمد على وضع من المادة الوراثية داخل التركيب الجيني للقردة، وهو مثل أي فيروس تستقبله المستقبلات تصيب الجهاز التنفسي، ويتم تدريب المناعة من خلال هجوم هذا الفيروس الأمن للتعامل مع فيروس كورونا.







