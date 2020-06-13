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الصحة العالمية: لقاح أوكسفورد دخل المرحلة الثالثة من التجارب.. فيديو

السبت 13/يونيو/2020 - 06:41 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور أمجد الخولي استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إنه يتم متابعة تجارب لقاح جامعة اوكسفورد في بريطانيا في انتظار الوصول إلى نتائج نهائية،  مضيفا:" نتابع كل  محاولات دول الدول للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا"؟

وأضاف أمجد الخولي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   لقاح أوكسفورد  دخل المرحلة الثالثة من تجارب اللقاح وإجراء تجربة اللقاح على مستوى أعدادا مصابة كبيرة ".

وتابع أمجد الخولي :"  لابد من توافر حد ادنى من الأمان في اللقاح وعدم وجود آثار جانبية تؤثر على حياة الفرد المصاب".

وأكمل أمجد الخولي:"  لا تستطيع دولة الإعلان بأنها قضت على فيروس كورونا المستجد ، وهناك شروط لعودة الحياة إلى  طبيعتها مجددا مع اتباع الإجراءات الاحترازية ".

ولفت امجد الخولي:"  طالما تواجدت بؤرة لفيروس كورونا في العالم فإن العالم بأكمله في خطر لأن المرض قد ينتشر مرة اخرى".

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