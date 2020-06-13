الصحة العالمية: لقاح أوكسفورد دخل المرحلة الثالثة من التجارب.. فيديو

قال الدكتور أمجد الخولي استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إنه يتم متابعة تجارب لقاح جامعة اوكسفورد في بريطانيا في انتظار الوصول إلى نتائج نهائية، مضيفا:" نتابع كل محاولات دول الدول للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا"؟





وأضاف أمجد الخولي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لقاح أوكسفورد دخل المرحلة الثالثة من تجارب اللقاح وإجراء تجربة اللقاح على مستوى أعدادا مصابة كبيرة ".





وتابع أمجد الخولي :" لابد من توافر حد ادنى من الأمان في اللقاح وعدم وجود آثار جانبية تؤثر على حياة الفرد المصاب".





وأكمل أمجد الخولي:" لا تستطيع دولة الإعلان بأنها قضت على فيروس كورونا المستجد ، وهناك شروط لعودة الحياة إلى طبيعتها مجددا مع اتباع الإجراءات الاحترازية ".





ولفت امجد الخولي:" طالما تواجدت بؤرة لفيروس كورونا في العالم فإن العالم بأكمله في خطر لأن المرض قد ينتشر مرة اخرى".



