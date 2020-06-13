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أخبار البلد

الصحة: 3 أطعمة ومشروبات تحميك من كورونا

السبت 13/يونيو/2020 - 12:45 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيماء عبد السلام
نشرت الصفحة الرسمية لـ وزراة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صور بها بعض الإرشادات لتوعية المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وظهر فى الصور روتين يومى لتقوية المناعة ضد فيروس كورونا المستجد. 


وتضمنت الإرشادات تناول كوب عصير برتقال بالجزر، حيث إنه مصدر لأهم الفيتامينات ويعزز الجهاز المناعي والبرتقال غني بفيتامين ج الذي يحمي من الأمراض المعدية، بالإضافة إلى تناول طبق من السلطة الخضراء الذي يعمل على تعزيز المناعة.

كما أوصت وزارة الصحة بتناول العسل الأبيض على كوب من الماء صباحا، لتنقية الجهاز التنفسي ورفع مستوى مناعة الجسم.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أكدت أنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، حرصت الوزارة على تخصيص دور بكل مستشفى عزل بسعة 20 سريرا لعلاج المصابين من الأطقم الطبية.

وأوضحت أن الوزارة تسعى جاهدة لحماية أطقمها الطبية، خلال مواجهتهم لفيروس كورونا المستجد، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس الوزراء بتوفير أقصى سبل الرعاية للأطقم الطبية.

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