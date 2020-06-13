الصحة العالمية: فيروس كورونا ياخذ مسارات مختلفة فى كل بلد عن الآخر

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية يسهم إسهاما كبيرا فى محاربة فيروس كورونا.





وقال المنظري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:"فيروس كورونا يأخذ مسارات مختلفة فى كل بلد عن الآخر".





وأردف:"القفزات فى أعداد الحالات ببعض البلدان سببه أن الدول تعجلت فى تخفيف الإجراءات الاحترازية، موضحا:"مهما بلغت جودة حزمة الإجراءات المتبعة ومناسبتها للظروف السائدة فلن يكتب لها النجاح إلا بحرص الناس على تنفيذها.





وتابع المنظري أن المنظمة قامت بالتنسيق مع الشبكات العلمية لتنسيق العمل العالمى فى المجالات الوبائيات والتنبؤ والتشخيص، وذلك لإصدار حزمة من الإرشادات الفنية تشمل أكثر من 100 وثيقة للحد من انتشار كورونا فى العالم.





ونوه إلى أنه تم تطوير بروتوكولات علاجية بحيث يتم استخدامها فى 60 دولة بطريقة منسقة.