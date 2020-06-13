الصحة العالمية: 6 لقاحات لعلاج كورونا فى المرحلة السريرية.. فيديو

قال

أحمد المنظري، المدير الإقليمي ل منظمة

للشرق الأوسط، إن تحفيف الإجراءات الاحترازية أخذ ينتشر تحت مسمى التعايش مع فيروس كورونا، لافتا إلى أن تخفيف الإجراءات أمر يجب أن يتم بشكل دقيق حتى لا يتسبب في موجة ثانية من فيروس كورونا.



وأوضح أحمد المنظري، خلال حواره ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن تخفيف الإجراءات يجب أن يتم وفقا للقرارت التى أقرتها منظمة الصحة العالمية ومنها: السيطرة على انتشار المرض، ثانيا قدرة المنظومة الصحية على متابعة وعزل المصابين والمخالطين لهم، ثالثا وضع الإجراءات الاحترازية التى تستهدف منع إصابة الفئات الأكثر عرضة للإصابات.



وتابع المدير

الإقليمي ل منظمة

للشرق الأوسط قائلا: رابع القرارات والأشتراطات هي منع ورود حالات إصابة جديدة، وذلك من خلال زيادة منافذ التعرف على المصابين علي مناطق دخول الدول، خامسا تطبيق معايير مكافحة العدوى في مناطق العمل، سادسا المشاركة ونشر الوعي المجتمعي.



