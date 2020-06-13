بدلاً من الدعاية والإعلان.. هاني الناظر يطلق مبادرة جديدة لـ لقاح فيروس كورونا

نشر الدكتور هانى الناظر ، استشارى أمراض الجلدية والليزر، منشورًا جديدًا من خلال صفحته الرسمية على "الفيسبوك"، واقترح به القيام بمبادرة جديدة لإفادة الشعب المصرى فى التخلص من فيروس كورونا





وقال، نظرًا لأنه أصبح هناك احتمال قوي لقيام شركة استرا زينكا بإنتاج لقاح اكسفورد ضد ڤيروس كورونا خلال شهر سبتمبر تقريبا فانني اتقدم (في حالة اعتماد وزارة الصحة المصرية لهذا التطعيم) بمبادرة للسيدات والسادة الذين ينوون الترشح لانتخابات البرلمان بان يتفضلوا بتوجيه الأموال التي سوف يرصدونها للدعاية الانتخابية والإعلانات وغيرها.





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كما أعلم بالملايين وذلك للمساهمة مع الدولة لتمويل تطعيم المواطنين في دوائرهم باللقاح الجديد بالتنسيق مع وزارة الصحة والمحافظات وبهذا تكون افضل وسيلة تعبر عن أعظم خدمة يقدموها لأبناء دوائرهم بدلا من اليافطات والأوراق وغيرها، وفي نفس الوقت نضمن ان كل المواطنين تقريبا علي مستوي الجمهورية سوف يتم تطعيمهم وحمايتهم من المرض.. اقتراح قابل للدراسة بالقبول او الرفض كما ترون.