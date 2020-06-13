هل تحميك من كورونا؟.. أمراض تصيبك في هذا الوقت وتعزز المناعة

بعد تفشى

حول العالم، وظهور العديد من الأبحاث والآراء، يقول بعض الباحثون إنهم وجدوا أدلة تشير إلى أن التعرض السابق لفيروس كورونا أو الأمراض المشابه، مثل

، يمكن أن يوفر شكلًا من أشكال المناعة الواقية ضد COVID-19.