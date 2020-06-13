AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

هل تحميك من كورونا؟.. أمراض تصيبك في هذا الوقت وتعزز المناعة

السبت 13/يونيو/2020 - 03:40 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
نهى هجرس
بعد تفشى فيروس كورونا حول العالم، وظهور العديد من الأبحاث والآراء، يقول بعض الباحثون إنهم وجدوا أدلة تشير إلى أن التعرض السابق لفيروس كورونا أو الأمراض المشابه، مثل نزلات البرد ، يمكن أن يوفر شكلًا من أشكال المناعة الواقية ضد COVID-19.

كما درس الفريق في معهد لا جولا لعلم المناعة مجموعة من 20 شخص تعافوا بنجاح من COVID-19، ووجدوا أن الجهاز المناعي للجسم قادر على التعرف علىى هذا النوع من الفيروسات من نواح عديدة" ، وفقًا لأبحاثهم الذي نشر في مجلة الخلية.


ويقول العلماء إن المناعة قد تكون موجودة لسنوات عديدة بسبب خلايا الجسم T من هجمات الفيروسات السابقة ذات التركيب الجيني المماثل حتى بين الأشخاص الذين لم يتعرضوا لـ Covid-19 أو SARS.

وتابع الباحثون، بأن هناك حاجة إلى مزيد من التجارب لإثبات التأثير الوقائي لهذه الخلايا ضد Covid-19 لكن الخبراء يقولون إن المرضى الذين تعافوا من فيروس الرئة القاتل SARS في عام 2003 أظهروا استجابات مناعية للبروتينات الرئيسية الموجودة في Covid-19.

وينتج ذلك عندما يقوم الجسم بتخزين بعض الخلايا المهاجمه للفيروس، والتى تقوم بالتغلب عليه، وبعض النتائج التي توصلنا إليها تشير إلى أن الإصابة بالفيروسات ذات الصلة يمكن أيضًا أن تحمي أو تعدل الأمراض التي يسببها السارس أو فيروس كورونا.





Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دراسة: السمنة مؤشر خطر للإصابة بفيروس كورونا

كورونا فى أسبوع.. أعراض تتطلب الذهاب إلى المستشفى.. وعلماء يتوقعون موعد نهاية الفيروس من العالم

دراسة أمريكية حديثة تؤكد ضعف واختفاء فيروس كورونا قريبا

بنسبة 95%.. المتعافون من كورونا ينتجون أجساما مضادة للفيروس في 21 يوما

3 طبقات.. تعرف على مكونات الجهاز المناعي البشري

ترشيحاتنا

خالد مرتجى يطمئن على مدرب الأهلي في سويسرا

أكثر المحافظات وأقلها فى الإصابة بفيروس كورونا بمصر.. أستاذ صحة عامة يوضح

كواليس تجديد عقد كارتيرون مع الزمالك

18 يوما على تطبيق الزيادة الجديدة.. احسب معاشك وتعرف على المستفيدين منها بالقانون

نيسان nissan تعلن تخفيض أسعار صني ٢٠٢١ في مصر .. صور

وسط انهيار الاقتصاد.. اندلاع موجة جديدة من المظاهرات في لبنان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أعمال العنف والتخريب.. سعد الحريري في جولة وسط بيروت.. صور

هل تحميك من كورونا؟.. أمراض تصيبك في هذا الوقت وتعزز المناعة

بالأزرق السماوى.. أصالة نصري بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام