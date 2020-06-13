هل تحميك من كورونا؟.. أمراض تصيبك في هذا الوقت وتعزز المناعة

بعد تفشى فيروس كورونا حول العالم، وظهور العديد من الأبحاث والآراء، يقول بعض الباحثون إنهم وجدوا أدلة تشير إلى أن التعرض السابق لفيروس كورونا أو الأمراض المشابه، مثل نزلات البرد ، يمكن أن يوفر شكلًا من أشكال المناعة الواقية ضد COVID-19.
كما درس الفريق في معهد لا جولا لعلم المناعة مجموعة من 20 شخص تعافوا بنجاح من COVID-19، ووجدوا أن الجهاز المناعي للجسم قادر على التعرف علىى هذا النوع من الفيروسات من نواح عديدة" ، وفقًا لأبحاثهم الذي نشر في مجلة الخلية.
ويقول العلماء إن المناعة قد تكون موجودة لسنوات عديدة بسبب خلايا الجسم T من هجمات الفيروسات السابقة ذات التركيب الجيني المماثل حتى بين الأشخاص الذين لم يتعرضوا لـ Covid-19 أو SARS.
وتابع الباحثون، بأن هناك حاجة إلى مزيد من التجارب لإثبات التأثير الوقائي لهذه الخلايا ضد Covid-19 لكن الخبراء يقولون إن المرضى الذين تعافوا من فيروس الرئة القاتل SARS في عام 2003 أظهروا استجابات مناعية للبروتينات الرئيسية الموجودة في Covid-19.
وينتج ذلك عندما يقوم الجسم بتخزين بعض الخلايا المهاجمه للفيروس، والتى تقوم بالتغلب عليه، وبعض النتائج التي توصلنا إليها تشير إلى أن الإصابة بالفيروسات ذات الصلة يمكن أيضًا أن تحمي أو تعدل الأمراض التي يسببها السارس أو فيروس كورونا.