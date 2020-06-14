AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المصري المشارك بفريق أوكسفورد لإنتاج لقاح كورونا: أغلب خلايا جسم الإنسان تعتبر مستقبلات للفيروس

الأحد 14/يونيو/2020 - 12:33 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
شرح الدكتور أحمد محمود سالمان، أستاذ علم المناعة واللقاحات والمصري الوحيد في فريق جامعة أوكسفورد لإنتاج لقاح فيروس كورونا، كيف يلتصق فيروس "كوفيد 19" الشهير إعلاميا بـ "كورونا المستجد" بخلايا جسم الإنسان.

وأكد "سالمان" خلال مداخلة ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" أن أغلب خلايا جسم الإنسان تعتبر مستقبلات لفيروس كورونا، خاصة في خلايا الجهاز التنفسي والأمعاء والكلى، موضحا أن قاعدة الاستقبال للفيروس متواجدة في 90% من خلايا جسم الإنسان.

وأوضح أن كورونا من الفيروسات الصغيرة جدا حجمه يقاس بالنانومتر، والفيروس حجمه يتراوح بين 50 إلى 200 نانومتر، وبه 11 من الجينات، واحد منهم مسئولة عن الأشواك التي تتعامل مع جهاز المناعة، لذلك ينصح بتقوية جهاز المناعة لكي تستطيع أن تتعامل مع هذه الأشواك.

وأشار إلى أن فيروس "كوفيد 19" يستغل تواجده داخل الخلية في جسم الإنسان وتصنيع أعداد كبيرة من النسخ بعد حقن نفسه في وسط الخلية بالمادة الوراثية بعملية أوتوماتيكية، بعد تجميعها ثم تنفجر وبعدها تخرج ملايين الفيروس وتتكون خلايا جديدة وتتكاثر داخل الجسم ويتمكن منه في النهاية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتصار على كورونا.. بشرى سارة للقضاء على الفيروس القاتل

من العدوى إلى الوفاة .. تعرف على رحلة فيروس كورونا بجسم الإنسان

يبدأ بالحلق.. دورة حياة فيروس كورونا في جسم الإنسان

قبل تناول الإفطار .. كوب يوميا من هذا المشروب لتقوية المناعة

علي ناصر اليافعي يكتب: كيف تُعالج الفيروسات؟ (1)

10 معلومات لا تعرفها عن لقاح أوكسفورد المقرر طرحه سبتمبر القادم لعلاج كورونا

ترشيحاتنا

أوعدك نخرج نتفسح أنا وأنت.. شيرين عبد الوهاب تواسي طفلاً ينهمر في البكاء بسبب كورونا.. شاهد

استشاري مناعة: دراسات دولية أكدت ضعف كورونا ووصوله مرحلة الشيخوخة

محافظ البحر الأحمر: 3 طائرات سياحية قادمة من بلجيكا يوم 26 يونيو

تعرف على موعد سعر البنزين الجديد في مصر

محمد قدري.. وفاة شقيق الفنانتين نورا وبوسي

"الري" تكشف كواليس تعثر مفاوضات سد النهضة .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد إنساني ينهي اشتباكات بين المتظاهرين واليمين المتطرف في لندن.. صور

بعد تصدرها التريند .. 5 فساتين لـ دنيا سمير غانم تبرز أنوثتها

عادة ملكية أم فراغ.. الملكة اليزابيث تحتفل بعيد ميلادها مرتين في السنة.. ما السر؟