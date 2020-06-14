المصري المشارك بفريق أوكسفورد لإنتاج لقاح كورونا: أغلب خلايا جسم الإنسان تعتبر مستقبلات للفيروس

شرح الدكتور أحمد محمود سالمان، أستاذ علم المناعة واللقاحات والمصري الوحيد في فريق جامعة أوكسفورد لإنتاج لقاح فيروس كورونا ، كيف يلتصق فيروس " كوفيد 19 " الشهير إعلاميا بـ "كورونا المستجد" بخلايا جسم الإنسان.





وأكد "سالمان" خلال مداخلة ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" أن أغلب خلايا جسم الإنسان تعتبر مستقبلات لفيروس كورونا، خاصة في خلايا الجهاز التنفسي والأمعاء والكلى، موضحا أن قاعدة الاستقبال للفيروس متواجدة في 90% من خلايا جسم الإنسان.





وأوضح أن كورونا من الفيروسات الصغيرة جدا حجمه يقاس بالنانومتر، والفيروس حجمه يتراوح بين 50 إلى 200 نانومتر، وبه 11 من الجينات، واحد منهم مسئولة عن الأشواك التي تتعامل مع جهاز المناعة، لذلك ينصح بتقوية جهاز المناعة لكي تستطيع أن تتعامل مع هذه الأشواك.





وأشار إلى أن فيروس "كوفيد 19" يستغل تواجده داخل الخلية في جسم الإنسان وتصنيع أعداد كبيرة من النسخ بعد حقن نفسه في وسط الخلية بالمادة الوراثية بعملية أوتوماتيكية، بعد تجميعها ثم تنفجر وبعدها تخرج ملايين الفيروس وتتكون خلايا جديدة وتتكاثر داخل الجسم ويتمكن منه في النهاية.