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تطعيم 1100 متطوع .. طبيب مصري بأوكسفورد: ننتظر نتيجة لقاح كورونا آخر يوليو .. فيديو

الأحد 14/يونيو/2020 - 02:34 ص
لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور أحمد محمود سالمان، أستاذ علم المناعة واللقاحات والمصري الوحيد في فريق جامعة أوكسفورد، إنهم قاموا بتجربة المرحلة الأولى والثانية من تجربة إنتاج لقاح فيروس كورونا بـ 1100 متطوع، تم تقسيمهم إلي جزئين الأول 550 تم تطعيمهم والآخرين 550 تم حقنهم بمادة عادية ومنتظرين الآن النتيجة في آخر شهر يوليو.


وأضاف "سالمان" خلال مداخلة ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" أنهم بدأوا منذ أسبوع في المرحلة الثالثة لإنتاج لقاح فيروس كورونا بتطوع 10 آلاف شخص، موضحا أن نسبة العدوى في أوروبا بدأت تنخفض بشكل ملحوظ.


وأوضح أن نسبة العدوى الطبيعية لفيروس كورونا انخفضت بشكل كبير، ولكن المؤشرات في البرازيل وبعض الولايات في أمريكا ترتفع، وتم التعاقد مع السلطات في البرازيل ببدء التجربة السريرية هناك باستخدام تطعيم أوكسفورد.

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