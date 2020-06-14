عودة موظفي دبي بالكامل للعمل وتركيا تروج لدويلة موالية لها في سوريا.. أهم أخبار صحف الإمارات

الإمارات اليوم، الأحد، مجموعة من أهم أخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على عودة جميع الموظفين الحكوميين إلى العمل في دبي بعد التوقف بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". تناولت صحفاليوم، الأحد، مجموعة من أهم أخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على عودة جميع الموظفين الحكوميين إلى العمل في دبي بعد التوقف بسبب تفشي وباء فيروسالمستجد "كوفيد 19".









%100 من موظفي حكومة دبي يداومون مكتبيًا اليوم

وبحسب "الإمارات اليوم"، يعود 100% من موظفي حكومة دبي اليوم إلى الدوام المكتبي، تنفيذًا لقرار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، باعتماد عودة العمل في دوائر حكومة دبي بنسبة 50% اعتبارًا من أول يونيو الجاري وبنسبة 100% اعتبارًا من تاريخ 14 من الشهر نفسه، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.









وكانت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أكدت ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووزّعت بروتوكول العودة للعمل على جميع دوائر حكومة دبي للاسترشاد بما جاء فيه من إرشادات وإجراءات احترازية لسلامة الموظفين والمتعاملين، تتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية المتبعة في الأنظمة المماثلة، ويهدف البروتوكول إلى تفصيل الأدوار والمسؤوليات للمعنيين بتنفيذه، وتحقيق الاستقرار النفسي وتحسين الشعور بالأمان للموظفين العائدين للعمل.









ووضعت الدائرة بروتوكولًا للعودة إلى العمل شدّدت خلاله على أهمية الثقة التامة بإجراءات الدوائر الحكومية وتهيئتها لأماكن العمل للاستقبال الآمن للموظفين، ورفع الوعي الذاتي عبر تحويل الأفكار السلبية إلى أفكار إيجابية لتخفيف التوتر والقلق، واعتماد مصادر موثوقة للمعلومات وتجنب الشائعات، بالإضافة إلى اتباع التعليمات الصادرة عن الجهة المختصة، والنوم لساعات كافية وممارسة أنشطة رياضية.









النيابة العامة: الإساءة للعملة الوطنية جريمة

وبحسب "الإمارات اليوم"، ناشدت النيابة العامة للدولة، الجمهور الالتزام بالقوانين وعدم التهاون بأي شكل من الأشكال في التعامل مع العملة الوطنية، كونها تحمل اسم وشعار الدولة، وتاليًا فإن قيمتها المعنوية أكبر من قيمتها المادية، وأي سلوك يمكن أن يسيء للعملة هو مجرم وفق القانون الإماراتي.









وأوضحت من خلال نشر مادة فيلمية عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، أن القانون يعاقب كل من يشوّه أو يتلف أو يمزق النقد، عمدًا، علنًا، بغرامة 1000 درهم، أو 10 أضعاف قيمة النقد المشوّه أو المتلف أو الممزق، أيهما أعلى.









وطالبت النيابة العامة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتحلي بروح المسئولية تجاه المواد والفيديوهات التي تنشر عبر حساباتهم، مؤكدة أن التشريعات في الإمارات تصدت للممارسات التي تشكل أفعالًا مخلة بالآداب العامة أو الاستهانة بشعار الدولة وعملتها الرسمية، حيث نص القانون على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 25 سنة، والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، كل من سخر أو أهان أو أضر بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة، أو علمها أو شعارها الوطني أو رموزها الوطنية أو أي من مؤسساتها.









كورونا يهاجم بكين من جديد ويسجل عددا من الإصابات

وبحسب "الإمارات اليوم"، عاد فيروس كورونا ليؤرق حياة الصينيين من جديد بعد ظهور بؤر جديدة له في العاصمة بكين، حيث أعلنت السلطات الصحية اليوم تسجيل 36 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذلك في أكبر عدد للإصابات اليومية الجديدة في المدينة.









وكانت بكين أعلنت أمس، السبت، عن رصد ست حالات إصابة مؤكدة. وقالت السلطات الصحية إن كل الحالات الجديدة التقطت العدوى داخل البلاد.









وخلال اليوم الماضي، سجلت البلاد، بما في ذلك العاصمة 57 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، كما تم تسجيل 9 إصابات بدون أعراض، وتعافى مريضان، دون تسجيل وفيات.









وحتى هذا اليوم تم تسجيل 83132 إصابة في البر الصيني، وشفاء 78369 مريضا، ويبقى 129 شخصا في المستشفيات، وبلغ عدد الضحايا 4634.









استقالة رئيسة شرطة أتلانتا بعد مقتل رجل أسود على يد الشرطة

وبحسب "البيان"، استقالت رئيسة شرطة أتلانتا من منصبها بعد أن تسبّب شرطيّ بإصابة رجل مشتبه فيه بجروح بالغة خلال محاولة اعتقاله، وفق ما أعلنت السبت رئيسة بلديّة هذه المدينة الواقعة في جنوب الولايات المتحدة.









وقالت رئيسة البلديّة كيشا لانس بوتومز إنّ إريكا شيلدز قادت جهاز شرطة أتلانتا منذ أكثر من 20 عامًا.









وكان اسم كيشا لانس بوتومز طُرح لمنصب نائب الرئيس المقبل للبيت الأبيض على لائحة المرشّح الديموقراطي جو بايدن.









وفي تفاصيل الواقعة، أفاد تقرير رسميّ بأنّ رجلًا أسود هو رايشارد بروكس (27 عامًا) وجِد نائمًا داخل سيّارته عند مدخل مطعم للوجبات السريعة وهو ما أعاق طريق الزبائن ودفع موظّفي المنشأة إلى الاتصال بالشرطة.









وقال مكتب التحقيقات في جورجيا إنّ الرجل كان مخمورًا وقاوَم الشرطة عندما حاولت اعتقاله.













%63.7 نسبة التعافي من «كورونا» في الإمارات

وبحسب "البيان"، واصلت نسبة المتعافين من فيروس «كورونا» المستجد في الإمارات ارتفاعها لتتجاوز 63.7%، مع شفاء 815 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليبلغ مجموع حالات الشفاء في الدولة 26761 حالة.









يأتي ذلك مع استمرار انخفاض حالات الإصابة بالفيروس، إذ أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الكشف عن 491 حالة إصابة جديدة، من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 41,990 حالة.









وتماشيًا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها أكثر من 40 ألف فحص جديد لفئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.









كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب واحد، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس«كورونا» المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 288 حالة وفاة.









4.000.000 حالة شفاء من كورونا عالميًا

وبحسب "الخليج"، تخطت حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد حول العالم حاجز الـ4 ملايين، فيما وصل إجمالي الحالات المصابة بالفيروس إلى أكثر من 7 ملايين و800 ألف حالة، وذلك وفق إحصاء لموقع «ورلد ميترز».











وبينما يواصل الفيروس تفشيه، تواصل معامل الأبحاث والجهات المعنية جهودها من أجل توفير علاج أو لقاح فعال لهذا الفيروس، في أقرب وقت ممكن. وبعد ثلاثة أشهر من العزل داخل الحدود الوطنية، بدأ الأوروبيون استعادة إمكانية السفر من بلد إلى آخر بسهولة أكثر، على إثر تراجع تفشي فيروس «كورونا» المستجد.











وأعلنت ألمانيا، أنها سترفع اعتبارًا من غد، الاثنين، وليس بعد غد الثلاثاء كما كان مقررًا أصلًا، مراقبتها للحدود مع الدول المجاورة الأوروبية.









وستعيد ألمانيا فتح حدودها بالتزامن مع جيرانها الأوروبيين، خصوصًا فرنسا، وأعلن وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانتسا، أمس، أن إيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا وقعت عقدًا مع شركة «أسترازينيكا» لإنتاج لقاح ناجح ضد فيروس كورونا.









وقال سبيرانتسا، في منشور على حسابه في موقع «فيسبوك»، إن العقد مع شركة الأدوية الإنجليزية السويدية يقضي بالحصول على 400 مليون جرعة من اللقاح، الذي جرى تطويره مع جامعة أكسفورد ووصلت تجاربه إلى مرحلة متقدمة بالفعل.











تركيا تروج لدويلة موالية لها شمالي سوريا

وبحسب "الخليج"، وصلت تعزيزات عسكرية لميليشيات ما يعرف بـ«الدفاع الوطني» إلى ريف دير الزور الشرقي، وتسلمت حواجز ميليشيات «حزب الله» اللبناني هناك، وفيما قتل جندي تركي في إدلب، بدأت أنقرة وحلفاؤها الترويج لدويلة موالية لتركيا شمال غربي سوريا.











ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مصادر موثوقة أمس، السبت، قولها إن 30 آلية عسكرية تابعة لقوات الدفاع الوطني الموالية للجيش السوري قادمة من دمشق، تمركزت في مناطق نفوذ «حزب الله» اللبناني، في مدينة البوكمال شرقي محافظة دير الزور.









وهذه ليست المرة الأولى، فقد أفاد المرصد أوائل يونيو الجاري، بأن ميليشيات «فاطميون»، كانت استقدمت رتلًا عسكريًا نحو مواقعها في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، حيث وصلت نحو 30 آلية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية ومقاتلين، قادمة من بلدة الهري الحدودية مع العراق.









واستقر الرتل حينها في منطقة المزارع التي حولتها القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها إلى مركز تجمع ضخم لها في دير الزور.









وفي أواخر مايو الماضي، أكد المرصد وصول دفعة جديدة تضم العشرات من الميليشيات الإيرانية إلى مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، حيث وصلت حافلة تحمل مقاتلين قادمة من العراق، وهو أسلوب باتت تتبعه القوات الإيرانية مؤخرًا، حيث تأتي التعزيزات عبر حافلات مدنية.









من جهة أخرى، وفي إطار ترسيخ وجودها في الشمال السوري، تجري تركيا تحضيرات ضمن مناطق نفوذ قواتها والفصائل الموالية لها، لاستبدال التعامل بالليرة السورية بالعملة التركية بشكل تدريجي.









ويأتي ذلك بعد ضخ تركيا كميات كبيرة من عملتها المعدنية والورقية من فئات صغيرة إلى مناطق نفوذ الفصائل وتحرير الشام، وفقًا لما أفادت به مصادر المرصد السوري، حيث أدخلت الفصائل المدعومة من أنقرة أوراقًا نقدية ومعدنية تركية إلى شمالي سوريا، كي يتعامل بها المواطنون، بدلًا من الليرة السورية، تزامنًا مع قيام دمشق باتخاذ إجراءات لضبط تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي.