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تعليم

لأول مرة.. إدراج جامعة حلوان في تصنيف CWUR العالمي لعام 2020/2021

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:46 ص
تصنيف CWUR
تصنيف CWUR
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كريم ناصر
أعلنت وحدة التصنيف الدولى بالجامعة تحت إشراف الدكتور محمد القصاص، عن إدراج جامعة حلوان  لأول مرة  فى  تصنيف ( CWUR) العالمى World University Rankings لعام 2020- 2021 .

جاء ذلك في إطار سعي جامعة حلوان  لتكون بين مصاف الجامعات العالمية، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة. 


وأشار الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان إلى أن الجامعة  تعد أحد الجامعات المميزة في مجال البحث العلمي والنشر الدولي لما تحتويه من قامات علمية كبيرة َوفريدة، بجانب احتوائها على تخصصات علمية نادرة، مؤكدا على أن الجامعة  تمتلك الإمكانيات وتتميز بتخصصاتها الفريدة، حيث تسعى الجامعة دائما أن تكون في صدارة التصنيفات العالمية، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة تعمل على دعم وتحفيز الباحثين في كافة القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الانسانية لتشجيع البحث العلمي والاهتمام بالنشر الدولي والذي يعد معيارا قويا في تصنيف الجامعات.

وأوضح الدكتور محمد القصاص مدير وحدة التصنيف الدولى بالجامعة  أنه تم إدراج جامعة حلوان لأول مرة في تصنيف CWUR بين 18 جامعة مصرية وهو  ما يعد قفزة قوية للجامعات المصرية بعد ادراجهم فى التصنيف  ضمن أفضل ٢٠٠٠ جامعة حول العالم من بين ٢٠٠ ألف جامعة على قاعدة بيانات التصنيف، كما احتلت جامعة حلوان المركز ال١١ على مستوى الجامعات المصرية .


ويعتمد  هذا التصنيف على اربعة مؤشرات اساسية حيث يمثل جودة التعليم  25%، وجودة كفاءة الخريجين 25%، وكفاءة ومستوى أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة 10%، وكفاءة البحوث وجودة البحوث الصادرة من الجامعة 40% وتشمل بدورها عدة عوامل منها (عدد الأبحاث الصادرة - جودة الأبحاث - نشر الأبحاث فى دوريات عالمية معترف بها- تأثير الأبحاث واستخدامها فى ابحاث اخرى).
تصنيف CWUR تصنيف CWUR
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