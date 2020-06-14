AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

فنون تطبيقية حلوان تطلق مبادرة معاك لسوق العمل

الأحد 14/يونيو/2020 - 05:13 ص
رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
أطلقت كلية الفنون التطبيقية بـ جامعة حلوان مبادرة  "معاك لسوق العمل.. من البيت" بهدف دعم الطلاب المقبلين على التخرج من الفرق النهائية وتٱهيلهم لسوق العمل. 


وأوضحت الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية أن المبادرة تهدف إلى تفعيل العلاقة بين الخبرات الفعلية بسوق العمل عبر مجموعة من الخبراء المختصين والطلاب الخريجين لفتح آفاق مستقبلية للشباب حول ماهية وآليات التعامل الواقعي في السوق بمجالات التخصص. 


وأضافت أن المبادرة هدفها رسم الأمل وتحقيق الطموح والتغلب على المعوقات التي قد تواجههم حال تخرجهم بصقل علمهم وربطه بالمهارة والموهبة والابداع والعمل الدؤوب، عن طريق عقد مجموعة من الندوات بنظام الاون لاين ، لتشجيع الطلاب على البقاء في المنزل. 

وتقام المبادرة تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تدشن مبادرة معاك لسوق العمل ..فيديو

فنون تطبيقية حلوان تطلق مبادرة اتيليه رحلة مع فنان.. وطلاب تربية فنية يصممون أشكالا هندسية بالورق الملون

جامعة حلوان فى أسبوع.. فنون تطبيقية تدشن مبادرة معاك لسوق العمل.. وتعاون بينها وبين كلية الاقتصاد المنزلى لتوريد إنتاجهما الوقائي من كورونا

فنون تطبيقية حلوان تنظم ندوة أونلاين "فيديو"

قصة كفاح ونجاح.. ندوة أون لاين بكلية الفنون التطبيقية بحلوان

تطبيقية حلوان تنظم ندوة عن التسويق أون لاين

ترشيحاتنا

بعد تصدرها التريند .. 5 فساتين لـ دنيا سمير غانم تبرز أنوثتها

الفضل لـ لاعبي الزمالك في حصد بطولتي السوبر .. رضا عبدالعال يفتح النار على كارتيرون.. فيديو

أخبار الرياضة | فشل صفقة الأهلي المنتظرة.. برشلونة يحقق فوزًا عريضًا على مايوركا

وصايا النبي قبل موته.. أهم 5 وصايا في ساعاته الأخيرة

بصورة جماعية .. رامى رضوان يرد على شائعة انفصال إيمى سمير غانم وحسن الرداد

الأصح مرتان فقط.. دراسة: الاستحمام يوميا يصيب الإنسان بالربو والسكر وأمراض المناعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماسك الكولاجين فى المنزل .. لإخفاء علامات الشيخوخة

بلا إنسانية .. سوبرماركت أمريكي يطرد طفلا مصابا بالتوحد خوفًا من كورونا

طريقة تحضير فشار بالشوكولاتة والكراميل