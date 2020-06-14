فنون تطبيقية حلوان تطلق مبادرة معاك لسوق العمل

أطلقت كلية الفنون التطبيقية بـ جامعة حلوان مبادرة "معاك لسوق العمل.. من البيت" بهدف دعم الطلاب المقبلين على التخرج من الفرق النهائية وتٱهيلهم لسوق العمل.









وأوضحت الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية أن المبادرة تهدف إلى تفعيل العلاقة بين الخبرات الفعلية بسوق العمل عبر مجموعة من الخبراء المختصين والطلاب الخريجين لفتح آفاق مستقبلية للشباب حول ماهية وآليات التعامل الواقعي في السوق بمجالات التخصص.





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وأضافت أن المبادرة هدفها رسم الأمل وتحقيق الطموح والتغلب على المعوقات التي قد تواجههم حال تخرجهم بصقل علمهم وربطه بالمهارة والموهبة والابداع والعمل الدؤوب، عن طريق عقد مجموعة من الندوات بنظام الاون لاين ، لتشجيع الطلاب على البقاء في المنزل.



