لدعم الإنتاج.. التجارة والصناعة تعلن صرف مليارى جنيه من مستحقات المصدرين المتأخرة

جاء ذلك خلال ندوة الجمعية البريطانية المصرية للأعمال عبر الفيديو كونفرانس اليوم الأحد.





ونوهت إلى أن مجلس الوزراء عقد لقاءات مع مختلف المجالس التصديرية للاستماع لمقتراحتهم لوضع برنامج لمساندة التصديرية، وتم وضع برنامج لدعم التصدير والاشتراك فى المعارض الخارجية، إضافة إلى الدعم النقدى.

وأشارت إلى أنه تم صرف 1.8 مليار جنيه تخصم من التزامات الشركات المصدرة، بما يمثل نحو 30%، و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير، بما يمثل 30% من إجمالي قيمة البرنامج.