لدعم الإنتاج.. التجارة والصناعة تعلن صرف مليارى جنيه من مستحقات المصدرين المتأخرة

أعلنت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، أن صندوق تنمية الصادرات قام بصرف ما يزيد عن ملياري جنيه من الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين خلال شهرى أبريل ومايو الماضيين، ليصل إجمالي ما جرى صرفه منذ بداية العام المالي الحالي وحتى نهاية مايو الماضي 5.2 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال ندوة الجمعية البريطانية المصرية للأعمال عبر الفيديو كونفرانس اليوم الأحد.
وأضافت جامع أنه من المقرر صرف أكثر من مليار جنيه أخرى من المستحقات المتأخرة للمصدرين خلال يونيو الجاري لتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة خلال أزمة كورونا حتى تتمكن من ضخها في الإنتاج، إضافة إلى الحفاظ على العمالة
وأشارت إلى أنه تم صرف 1.8 مليار جنيه تخصم من التزامات الشركات المصدرة، بما يمثل نحو 30%، و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير، بما يمثل 30% من إجمالي قيمة البرنامج.
ونوهت إلى أن مجلس الوزراء عقد لقاءات مع مختلف المجالس التصديرية للاستماع لمقتراحتهم لوضع برنامج لمساندة التصديرية، وتم وضع برنامج لدعم التصدير والاشتراك فى المعارض الخارجية، إضافة إلى الدعم النقدى.