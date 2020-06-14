تجهيز 110 استراحات للمدرسين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة بالجيزة

أكد خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بانه تم تجهيز 110 استراحات علي مستوي المحافظة للمدرسين المشرفين على امتحانات الثانوية العامة، بعدد 20 إدارة تعليمية.

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، انه تم القيام بأعمال التطهير والتعقيم للاستراحات والتأكيد علي التهوية والإضاءة الجيدة إلي جانب توفير كافة المطهرات وأدوات التعقيم اللازمة للحفاظ على صحة الطلاب والمدرسين خلال سير الامتحانات.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي ترأسه المحافظ بحضور نواب المحافظ السيد إبراهيم الشهابي والاستاذة هند عبد الحليم واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد ومديري مديريات التربية والتعليم والشئون الصحية والتأمين الصحي ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن .

وخلال اللقاء أشاد المحافظ بالجهود المبذولة من وزارتي التربية والتعليم والصحة فيما تم اتخاذه من الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطهير وتعقيم اللجان حرصًا على سلامة أبنائنا الطلبة .