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أخبار العالم

إصابة وزير الصحة الكازاخستانى بفيروس كورونا

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:49 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن وزير الصحة في كازاخستان يلجان بيرتانوف اليوم /الأحد/ عن أصابته بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) ونقله إلى المستشفى.

وكتب بيرتانوف في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (وحسبما نقلت وكالة الأنباء الكازاخية "كازين فورم"):" أيها الأصدقاء للأسف، أنا مضطر للإبلاغ عن أنباء غير سارة، بأن آخر اختبار لي على فيروس كورونا، أظهر نتائج إيجابية. ولسوء الحظ، إنها ليست إصابة بدون أعراض، لذلك تم إدخالي إلى مستشفى للأمراض المعدية لتلقي العلاج"..مشيرا إلى أنه اتبع إجراءات صحية صارمة، ولكن هناك دائما مخاطر.

وأضاف بيرتانوف:"هذا ينطبق بشكل خاص على أولئك الذين يعملون، ولا يمكنهم العمل عن بعد. في الأيام الأخيرة، كانت هناك زيادة في حالات الإصابة في عدد من المناطق، بما في ذلك بين رجال الأعمال وموظفي المؤسسات والأطباء والموظفين الحكوميين والعاملين في وسائل الإعلام.

يعمل العديد من مواطنينا الآن بشكل مكثف لحل المشاكل المتعلقة بآثار الأزمة العالمية والوباء في كازاخستان، وكثيرا ما نحتاج إلى اجتماعات شخصية، ورحلات إلى المناطق، لذلك نحن أكثر عرضة لخطر الإصابة بـ"كوفيد-19".

جدير بالذكر أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في كازاخستان بلغ 14496 حالة، بينما تماثل للشفاء التام 9.056 شخصا وقاموا بمغادرة المستشفيات، فيما توفى 73 مريضا من جراء الاصابة بالفيروس التاجي.
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