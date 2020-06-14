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تعليم

بنسبة نجاح 100%.. محافظ السويس يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

الأحد 14/يونيو/2020 - 12:58 م
اللواء عبد المجيد
اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس
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حسن غنيمة
اعتمد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2019-2020 بنسبة نجاح 100 % ، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس والأستاذ خالد سعداوي السكرتير العام المساعد.


كما حضر من قيادات التعليم كل من سلمى الشاعر مدير عام التربية والتعليم وأشرف السروي مدير عام التعليم العام وإبراهيم عطا رئيس كنترول الشهادة الإعدادية.


يذكر أنه تقدم لأداء امتحان الشهادة الإعدادية هذا العام 10007 طالبا وطالبة بمدارس السويس الإعدادية العامة الرسمية والخاصة.
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