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محافظات

على نفقة الغرفة التجارية.. إخضاع تجار الإسماعيلية لتحاليل كورونا

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:22 م
المهندس احمد عثمان
المهندس احمد عثمان
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انجي هيبة
بدأت الغرفة التجارية بالاسماعيلية، برئاسة المهندس أحمد عثمان، بعمل التحاليل لتجار مدينة الإسماعيلية من خلال فروع معامل التحليل المتفق معها. 

ويشمل التحليل تجار مدينة الإسماعيلية (بشرط وجود سجل تجاري وصورة منه وصورة من البطاقة الشخصية ) بالمجان، اسر التجار (ويكون التحليل على نفقتهم الخاصة ويدفع بعد تخفيض الغرفة التجاريه فقط 32 جنيه )، العاملون في محلات التجار (ويكون التحليل على نفقتهم الخاصة ويدفع العامل بعد تخفيض الغرفة التجاريه 32 جنيه فقط). 

وأعلن المهندس احمد عثمان، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسماعيلية عن إجراء تحاليل الاشتباه (عينة الدم) لكل تجار الإسماعيلية على مستوى المحافظة على نفقة الغرفة التجارية ومن خلال أحد المعامل الكبيرة بشرط أن يحمل التاجر سجلا تجاريا من غرفة الإسماعيلية وصورة من البطاقة الشخصيّة.

وذكر أن الاهتمام بالتاجر سيمتد إلى تحمل علاج العزل المنزلي في حالة إيجابية التحليل.

وأشار رئيس غرفة الإسماعيلية إلى أنه سيتم عمل التحاليل بعيدًا عن التجمعات من خلال أماكن في كل من الإسماعيلية والتل الكبير والقصاصين والقنطرة غرب وشرق وفايد وأبو صوير، ولفترة تبدأ من الأحد 14 حتى 30 يونيه نهاية الشهر.

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