على نفقة الغرفة التجارية.. إخضاع تجار الإسماعيلية لتحاليل كورونا

بدأت الغرفة التجارية بالاسماعيلية ، برئاسة المهندس أحمد عثمان، بعمل التحاليل لتجار مدينة الإسماعيلية من خلال فروع معامل التحليل المتفق معها.





ويشمل التحليل تجار مدينة الإسماعيلية (بشرط وجود سجل تجاري وصورة منه وصورة من البطاقة الشخصية ) بالمجان، اسر التجار (ويكون التحليل على نفقتهم الخاصة ويدفع بعد تخفيض الغرفة التجاريه فقط 32 جنيه )، العاملون في محلات التجار (ويكون التحليل على نفقتهم الخاصة ويدفع العامل بعد تخفيض الغرفة التجاريه 32 جنيه فقط).



