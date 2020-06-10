تسليم مشروع دار مصر.. بقيمة 175 مليون جنيه.. مشروعات جديدة للمقاولون العرب بالعاشر من رمضان

قال المهندس مبارك منصور مبارك، رئيس قطاع القناة وسيناء بشركة المقاولون العرب ، إنه التقى اليوم المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان بمكتبه بصحبة المهندس عمرو حامد، مساعد رئيس القطاع والمهندس ميسرة عامر، رئيس القطاع نائب مدير فرع القناة مدير الشئون الفنية، والمهندس سيد عبدالله، مدير مشروعات العاشر من رمضان.









أضاف، رئيس قطاع القناة وسيناء بشركة المقاولون العرب، فى بيان له، أنه خلال اللقاء تم استعراض ومناقشة البرامج الزمنية للمشروعات المزمع تسليمها قريبًا ومعدلات تنفيذ المشروعات القومية الأخرى التي تنفذها الشركة بمدينة العاشر من رمضان.









وتابع، المهندس مبارك منصور مبارك، أن الشركة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات داخل المدنية منها مشروع دار مصر المزمع تسليمه وهو عبارة عن ثلاثة مواقع مجاورة 56 و65 وهي أعمال الأسوار الخارجية وأعمال بلاطات خرسانية وانترلوك وأعمال بلدورات وأعمال المقاعد والبرجولات الخرسانية grc وأعمال شبكات الري والزراعة والتشجير .









وتقدر الأعمال بقيمة اجمالية حوالي 30 مليون جنيه، مضيفًا، أن الموقع الثاني من المشروع هو ترفيق المجاوره 27 و31 وذلك بمساحة 777 فدانا عبارة عن أعمال ترابية وإنشاء شبكات مياه وصرف صحي ورى وذلك بقيمة إجمالية حوالي 90 مليون جنيه، والموقع الثالث بالحي 12 و14 وهو عبارة عن أعمال رصف طرق بقيمة اجمالية تقدر 55 مليون جنيه.









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وأكد رئيس قطاع القناة وسيناء بشركة المقاولون العرب، أن الشركة تطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية من covid19، بدقة عالية فى جميع مشروعات الشركة بإقليم القناة وسيناء، حيث تقوم الشركة بتنفيذ أكثر من 100 مشروع بمحافظات القناة وسيناء والشرقية، مشيرًا إلى أن إدارة السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع وحدة التنفيذ الذاتي بالقطاع، قامت بتصنيع ممر تعقيم معدني متطور، يتم تشغيله وإيقافه أوتوماتيكيًا، بمجرد دخول العامل فيه وإتمام عملية التعقيم، في إطار العمل وتنفيذ المشروعات بكامل الطاقة مع الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية والوقائية من covid19.



