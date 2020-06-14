تخفيض عقود اللاعبين.. اتحاد الكرة يكشف مصير الدوري الممتاز

أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم، أن الجميع يرغب في عودة النشاط الرياضي مرة أخرى، ولكن هناك بعض الأمور هى التي ستحدد عودة النشاط من عدمه، في ظل انتشار فيروس كورونا.





وقال وليد العطار، في تصريحات إذاعية: "الكل يريد عودة النشاط بشكل طبيعي، ولكن تحكمنا الظروف الصحية في البلد، فالمتحدث الرسمي لمجلس الوزراء قال (سيتم إعادة تقييم عودة النشاط يوم 30 يونيو)، ما يعني أن موعد عودة النشاط ليس نهائيا من جانب مجلس الوزراء".





وأضاف "كلما تأخرنا كلما زادت الأمور صعوبة، ولكن هناك محددات أخرى مثل هل سيضع الاتحاد الإفريقي خطته للفترة القادمة بشأن دوري الأبطال أو الكونفدرالية، لم نتلق أي مواعيد رسمية من الكاف بشأن منافسات الدور قبل النهائي".

وتابع: "لم نحسم أي قرار بشأن تحديد بطل الدوري حال إلغاء الموسم، أما بالنسبة لمواعيد القيد المحلي فإنها مرتبطة بمعرفة موعد بداية النشاط".



وأكمل "هناك توصيات من الفيفا بأن الاتحادات المحلية يمكنها اقتراح توصيات بخصوص تخفيض عقود اللاعبين، ولكن الأمور كلها تتوقف على إمكانية إلغاء النشاط، مع التأكيد أن اتحاد الكرة ليس له سلطة نافذة في الأمر".