النواب يقر 25% نسبة المرأة فى البرلمان المقبل وعدد المقاعد 568

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة ، على المادة الأولى بتعيلات قانون مجلس النواب المقدم من ائتلاف دعم مصر، والتى تحدد عدد أعضاء البرلمان المقبل ، ونسبة المرأة .
ونصت مادة (1) المعدلة على أن يشكل مجلس النواب من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، قوانين الانتخابات وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والذي تقدم به ائتلاف دعم مصر.