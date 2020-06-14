AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

النواب يقر 25% نسبة المرأة فى البرلمان المقبل وعدد المقاعد 568

الأحد 14/يونيو/2020 - 05:27 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة ، على المادة الأولى بتعيلات قانون مجلس النواب المقدم من ائتلاف دعم مصر، والتى تحدد عدد أعضاء  البرلمان المقبل ، ونسبة المرأة .

ونصت مادة (1) المعدلة على أن يشكل مجلس النواب من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، قوانين الانتخابات وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والذي تقدم به ائتلاف دعم مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البرلمان يدرس قوانين الانتخابات.. التشريعية تنتظر إحالته.. وبرلمانيون وأحزاب يعلنون تأييدهم لتعديلات ائتلاف الأغلبية.. ومطالبات بإجراء الشيوخ والنواب في معركة واحدة

يضم 568 عضوا.. تشريعية البرلمان توافق على تعديلات قانون مجلس النواب

568 عضوا.. تشريعية النواب توافق على عدد أعضاء البرلمان المقبل

نهائيا.. اللجنة التشريعية بالبرلمان توافق على قانون الأغلبية لمجلس النواب

تشريعية النواب رفضت المساس بعدد أعضاء البرلمان القادم.. تفاصيل

انتخابات 2020.. تشريعية النواب توافق نهائيا على تعديلات قانون مجلس النواب.. وترفض المساس بعدد الأعضاء

ترشيحاتنا

وافد عربي يكسر ساق طبيب مصري .. والأمن الكويتي يلاحق الجاني

بـ توب أبيض وتاتو.. لقاء الخميسي بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام

جنت على نفسها براقش.. التظاهرات تعود لشوارع أمريكا بعد قتل ضحية ثانية على يد الشرطة

التنمية المحلية: لجنة لإدارة الأزمات بكل محافظة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

استرجعها في ثوان.. حيلة بسيطة تتيح لك قراءة الرسائل المحذوفة من واتساب

لضبط الفوضى.. الأعلى للإعلام يعد كودا خاصا بالبرامج الطبية

AdvertisementS

الإمارات تعلن تسجيل 304 إصابات جديدة بفيروس كورونا

حقن وريدي.. مصادر: طرح دواء ريمديسڤير لعلاج كورونا الشهر الحالي.. وسعره الأقل عالميا

بعد إصابته بـ كورونا.. مصطفى درويش: الوضع من سيئ لأسوأ

شاهد.. الرئيس دونالد ترامب يظهر في حالة صحية مزرية خلال خطابه الأخير

الرئاسة الفرنسية : التدخل التركي في ليبيا غير مقبول وسياستها عدوانية

«طوابير بالكمامات».. إقبال كبير من المعلمين في أول يوم لتلقي اعتذارات الثانوية العامة .. صور

الجزيرة الإماراتي يرد على أنباء تعاقده مع فايلر مدرب الأهلي

جنت على نفسها براقش.. التظاهرات تعود لشوارع أمريكا بعد قتل ضحية ثانية على يد الشرطة

آخر أبحاث الفيروس.. فصائل الدم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

الصحة: علاج محدد لفيروس كورونا خلال أسابيع وطرح اللقاح آخر العام.. فيديو

روسيا الأولى عالميا.. بوتين: نتقدم في تطوير الأسلحة الجديدة ولدينا معدات تفوق سرعة الصوت

الفيفا يدعو الأهلي والزمالك للمشاركة في بطولة لجمع التبرعات لمحاربة أضرار كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ ملابس كاجوال.. شقيقة هنا الزاهد تشعل السوشيال ميديا

سيلفي المرايا.. ريم مصطفى تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية

تناول تفاحة يومية لمواجهة الفيروسات .. تفاصيل