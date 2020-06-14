بالتعاون مع مؤسسة مو صلاح.. اقتراح بتدشين مستشفى حجر صحي لمصابي كورونا

شهدت قرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية اليوم حاله من الهلع والذعر الشديدين على وجوه الألاف من أسر وعائلات مسقط رأس "مو صلاح " لاعب المنتخب الوطني والمحترف فى صفوف نادي ليفربول الإنجليزي بسبب تفشي عدوي وباء فيروس "كورونا" وظهور حالات فرديه وتم عزلها بمستشفي كفرالزيات العام لمدة أسبوعين .

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وأفادت مصادر مقربة من عائلة الحاج "صلاح غالي " أن هناك نوايا لدي مؤسسة محمد صلاح الخيرية تدشين مجمع مستشفي خيري كالعزل صحي لمصابي عدوي "كورونا " وتوفير الرعاية الصحية الكامله لهم طوال فترة الأسبوعين القادمين .





وتابعت المصادر أن هناك حرص كامل على التنسيق الكامل مع مسئولي وقيادات مديرية الصحة سعيا فى توفير طواقم طبيه من جنود الجيش الأبيض لرعاية الحالات المصابه فضلا عن الدعم الكامل بكافة مستلزمات الطبية والأدوية والماسكات والكمامات الطبية .





وجدير بالذكر أن هناك إجراءات وقائية تبناها الحاج ماهر شتيه عمدة القرية سعيا فى تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء لإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقاية لمواجهه أخطار تفشي عدوي "كوفيد 19 " .





فى المقابل أبدي "شتيه " عن تقديم كافة أسر وعائلات القرية كافة التبريكات والتهاني إلي "مو صلاح " بمناسبه عيد ميلاده لافتا بقوله "ربنا يحميك يا فخر العرب وكل سنه وانت طيب ورافع رايه مصر فى كل مكان دايما وعقبال مليون سنه فرحة وخير ليك يا أبو "مكه " ياغالي" .