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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يصنف جميع مطارات مصر آمنة بعد تخفيف تدابير كورونا

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:21 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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أحمد قاسم
صنفت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبى EASA، جميع المطارات داخل مصر بأنها آمنة، وذلك ضمن قائمة مطولة تشمل مطارات الدول التي نجحت في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد عبر التدابير الاحترازية اللازمة. 

وتستند القائمة، التي نشرتها الوكالة، أول أمس،  إلى المعلومات الواردة من منظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبي للوقاية من أمراض الطفولة وغيرها من معاهد الصحة العامة ذات السمعة الطيبة ، وسيتم تحديثها باستمرار بالتشاور مع هذه المنظمات.

ومنذ قليل، أعلن وزير الطيران المصري  محمد منار استئناف حركة الطيران في جميع المطارات المصرية اعتبارا من مطلع يوليو المقبل.

وأضاف أن "الإجراءات التي اتُخذت في الفترة السابقة كانت استباقية، وسنقوم خلال الفترة المقبلة بالمرور على كافة المطارات.".

وأشار إلى أنه تم تعقيم الطائرات مع بعض الإجراءات الاحترازية الأخرى، مثل تقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط، وحظر توزيع المطبوعات والمجلدات على الطائرة.

الاتحاد الأوروبي يصنف جميع مطارات مصر آمنة بعد تخفيف تدابير كورونا
الاتحاد الأوروبي يصنف جميع مطارات مصر آمنة بعد تخفيف تدابير كورونا
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