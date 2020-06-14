قبل انطلاقها بأسبوع.. تعليمات عاجلة من التعليم للمديريات بشأن امتحانات الثانوية العامة

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة طارق شوقي اليوم ، الأحد، خطابا رسميا إلى جميع المديريات التعليمية بشأن استعدادات عقد ، الأحد، خطابا رسميا إلى جميع المديريات التعليمية بشأن استعدادات عقد امتحانات الثانوية العامة 2020 ، المقرر انطلاقها الأحد القادم.





ووجهت وزارة التربية والتعليم، عدة تعليمات، أبرزها ضرورة التنبيه على رئيس اللجنة بالانتهاء من أعمال فرش اللجان الفرعية (الحجرات) وتجهيزها يوم الجمعة 19 يونيو 2020، استعدادا لبدء قيام شركات التعقيم بمهامها فجر يوم السبت الموافق 20 يونيو 2020.





كما أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم تزويد شركات تعقيم اللجان بأرقام تليفونات جميع رؤساء لجان السير للتواصل معهم، مشددة على ضرورة التنبيه على رؤساء اللجان بضرورة تواجد نوبتجي بمقر اللجنة كمندوب عن رئيس اللجنة في الإشراف على عملية التعقيم والتوقيع على الكشف الخاص بذلك والمرفق بظرف اللجنة.





وأكدت وزارة التربية والتعليم، ضرورة تزويد مسئولي الشركات بأرقام تليفونات النوبتجية المكلفين من قبل رئيس اللجنة للإشراف على عملية التعقيم ، علما بأن عملية تعقيم اللجان سيتم أغلبها خارج مواعيد العمل الرسمية وبعضها في ساعات متأخرة من الليل.





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ونبهت وزارة التربية والتعليم في تعليماتها، رؤساء اللجان على غلق مقار اللجان بعد تعقيمها وعدم السماح لأي شخص بدخولها لأي سبب لضمان بقاء فاعلية التعقيم وعدم فتحها إلا عند دخول الطلاب في اليوم التالي لأداء الامتحان، على أن يتم تنظيف اللجان وتجهيزها للتعقيم في المرات التالية عقب كل امتحان.





وقالت وزارة التربية والتعليم : يعتبر عدم تمكن مدوبي شركات التعقيم من دخول اللجان لتعقيمها نتيجة عدم تواجد العضو النوبتجي المكلف بالاشراف على عملية التعقيم (مخالفة قانونية ) تستوجب الإحالة للشئون القانونية لإعمال شئونها.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه بالنسبة للجان المتابعة الثلاثية في كل مديرية تعليمية ، فينبه عليهم بالإشراف المباشر على تركيب بوابات التعقيم بلجان السير من خلال التنسيق مع السادة مديري عموم الإدارات التعليمية بالمديرية، والعمل على توفير فني من كل ادارة لمتابعة استلام بوابة التعقيم وإجراء التجارب اللازمة لتعبئتها بوسائل التعقيم وتشغيلها.



