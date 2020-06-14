AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

قبل انطلاقها بأسبوع.. تعليمات عاجلة من التعليم للمديريات بشأن امتحانات الثانوية العامة

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:39 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
Advertisements
ياســـمين بدوي
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة طارق شوقي اليوم، الأحد، خطابا رسميا إلى جميع المديريات التعليمية بشأن استعدادات عقد امتحانات الثانوية العامة 2020 ، المقرر انطلاقها الأحد القادم.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، عدة تعليمات، أبرزها ضرورة التنبيه على رئيس اللجنة بالانتهاء من أعمال فرش اللجان الفرعية (الحجرات) وتجهيزها يوم الجمعة 19 يونيو 2020، استعدادا لبدء قيام شركات التعقيم بمهامها فجر يوم السبت الموافق 20 يونيو 2020.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم تزويد شركات تعقيم اللجان بأرقام تليفونات جميع رؤساء لجان السير للتواصل معهم، مشددة على ضرورة التنبيه على رؤساء اللجان بضرورة تواجد نوبتجي بمقر اللجنة كمندوب عن رئيس اللجنة في الإشراف على عملية التعقيم والتوقيع على الكشف الخاص بذلك والمرفق بظرف اللجنة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، ضرورة تزويد مسئولي الشركات بأرقام تليفونات النوبتجية المكلفين من قبل رئيس اللجنة للإشراف على عملية التعقيم ، علما بأن عملية تعقيم اللجان سيتم أغلبها خارج مواعيد العمل الرسمية وبعضها في ساعات متأخرة من الليل.

ونبهت وزارة التربية والتعليم في تعليماتها، رؤساء اللجان على غلق مقار اللجان بعد تعقيمها وعدم السماح لأي شخص بدخولها لأي سبب لضمان بقاء فاعلية التعقيم وعدم فتحها إلا عند دخول الطلاب في اليوم التالي لأداء الامتحان، على أن يتم تنظيف اللجان وتجهيزها للتعقيم في المرات التالية عقب كل امتحان.

وقالت وزارة التربية والتعليم : يعتبر عدم تمكن مدوبي شركات التعقيم من دخول اللجان لتعقيمها نتيجة عدم تواجد العضو النوبتجي المكلف بالاشراف على عملية التعقيم (مخالفة قانونية ) تستوجب الإحالة للشئون القانونية لإعمال شئونها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه بالنسبة للجان المتابعة الثلاثية في كل مديرية تعليمية ، فينبه عليهم بالإشراف المباشر على تركيب بوابات التعقيم بلجان السير من خلال التنسيق مع السادة مديري عموم الإدارات التعليمية بالمديرية، والعمل على توفير فني من كل ادارة لمتابعة استلام بوابة التعقيم وإجراء التجارب اللازمة لتعبئتها بوسائل التعقيم وتشغيلها.

كما نبهت وزارة التربية والتعليم على هذه اللجان بضرورة التواصل مع مندوبي شركات التعقيم لتذليل أي مشكلات يمكن أن تحدث عند قيام هذه الشركات بأعمال التعقيم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: محبو الشهرة يطالبون بإلغاء امتحانات الثانوية العامة "عشان يركبوا التريند".. ويؤكد: لن نتراجع وسنعقدها في موعدها 7 يونيو ..سنوزع كمامات في اللجان ..واللي خايف من كورونا يأجل للسنة الجاية

600 مليون جنيه زيادة .. ننشر تكلفة عقد امتحانات الثانوية العامة 2020 بعد إضافة تجهيزات مكافحة كورونا

شركات تأمين لتفتيش الطلاب وقياس حرارتهم وتوزيع الكمامات والمطهرات قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة

600 مليون جنيه زيادة في تكاليف عقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام .. التعليم تستعين بشركات تأمين خاصة لتفتيش الطلاب وتسليمهم ادوات التعقيم.. وتوفير كمامات مريحة تساعد على التنفس أثناء الامتحان

ننشر أول صور ترصد وصول أدوات محاربة كورونا إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2020

إجراءات استثنائية لاستقبال ماراثون الثانوية العامة في الجيزة.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

بإطلالة جريئة سوداء.. ميس حمدان تثير الجدل على السوشيال ميديا

الفيفا يدعو الأهلي والزمالك للمشاركة في بطولة لجمع التبرعات لمحاربة أضرار كورونا

مصطفى درويش آخرهم.. كورونا يهاجم 7 نجوم في شهر

بتيشيرت سمبا .. منة فضالي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

الأهلي يحصل على توقيع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب ويبدأ إجراءات ضمه

وزيرا الشباب والإعلام يعلنان تفاصيل عودة النشاط الرياضى.. غدا

AdvertisementS

وزير الطيران: مصر أعادت 3 آلاف مصري من الخارج ..فيديو

وزير الطيران لـ صدى البلد: فتح الحجز على الرحلات الجوية بمكاتب الشركات اعتبارا من اليوم

وزير الطيران: استئناف الحركة الجوية إلى المطارات المصرية أول يوليو وليس المدن السياحية فقط

عودة السياحة لـ 3 محافظات.. خالد العناني: لا تهاون مع مخالفي اشتراطات السلامة الصحية

بسبب إصابة والد أحد الموظفين بـ كورونا.. فودافون تغلق أحد فروعها

السيسى يوجه بتطوير منظومة إصدار تراخيص البناء

الإمارات تعلن تسجيل 304 إصابات جديدة بفيروس كورونا

«طوابير بالكمامات».. إقبال كبير من المعلمين في أول يوم لتلقي اعتذارات الثانوية العامة .. صور

انتحار الناشطة سارة حجازي داعمة المثليين في كندا

بعد إصابته بـ كورونا.. مصطفى درويش: الوضع من سيئ لأسوأ

حقن وريدي.. مصادر: طرح دواء ريمديسڤير لعلاج كورونا الشهر الحالي.. وسعره الأقل عالميا

انتحار سارة حجازي.. ناشطة حقوقية دعمت المثلية في مصر وانتحرت في كندا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ تجنب الإصابة بالأمراض.. نصائح مهمة للحصول على جسم سليم

بـ حقيبة ظهر وتسريحة مختلفة.. مي عمر بإطلالة كاجوال جذابة على إنستجرام

في يومه العالمي .. تعرف كيف تتبرع بالدم بأمان في ظل تفشي كورونا