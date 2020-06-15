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لو جديدة في المطبخ.. علامات توضح الفرق بين الخضار الورقي المتشابه

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:31 ص
علامات توضح الفرق
علامات توضح الفرق بين الخضار الورقي المتشابه
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حياة عبد العزيز
الخضروات الورقية تتشابه كثيرا مع بعضها البعض، حيث الكزبرة والبقدونس والجرجير والسبانخ والسلق، ولكن مع مرور الوقت تستطيع السيدات التفرقة بينهم بسهولة.

وكشفت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن علامات توضح الفرق بين الخضروات الورقية المتشابهة.

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الكزبرة: تتميز برائحتها القوية، وملمس خشن، وأوراق مشرشرة.

البقدونس: رائحة هادئة، ملمس ناعم وأوراق أقل شرشرة من الكزبرة.

الجرجير: الأوراق ناعمة وخفيفة، والرائحة واضحة.

السبانخ: يمتاز بساق عريضة، والورق يكون أخضر غامق وثقيل.

السلق: الساق باللون الأبيض، والأوراق خضراء.
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