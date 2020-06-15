لو جديدة في المطبخ.. علامات توضح الفرق بين الخضار الورقي المتشابه

الخضروات الورقية تتشابه كثيرا مع بعضها البعض، حيث الكزبرة والبقدونس والجرجير و السبانخ والسلق، ولكن مع مرور الوقت تستطيع السيدات التفرقة بينهم بسهولة.





وكشفت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن علامات توضح الفرق بين الخضروات الورقية المتشابهة.





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الكزبرة: تتميز برائحتها القوية، وملمس خشن، وأوراق مشرشرة.





البقدونس: رائحة هادئة، ملمس ناعم وأوراق أقل شرشرة من الكزبرة.





الجرجير: الأوراق ناعمة وخفيفة، والرائحة واضحة.





السبانخ: يمتاز بساق عريضة، والورق يكون أخضر غامق وثقيل.



