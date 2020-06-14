AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فتح الحدود 27 يونيو .. تونس تعلن الانتصار على فيروس كورونا

الأحد 14/يونيو/2020 - 10:16 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أكد رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، اليوم الأحد، أن بلاده فازت في المعركة ضد تفشي فيروس كورونا. 

وقال الفخفاخ في تصريحات صحفية لإذاعة "موزاييك" المحلية:إنه تقرر فتح الحدود البحرية والبرية والجوية بشكل كامل اعتبارا من يوم 27 يونيو المقبل.

وقال : "على التونسيين الافتخار والاعتزاز بأن بلادهم انتصرت على أزمة جائحة كورونا، وذلك بفضل تضافر جهود جميع الأطراف طيلة الفترة الماضية". وأضاف: "خرجنا من هذه الأزمة بأخف الأضرار وبنتائج هامة جدًا على المستوى الصحي، بفضل وحدتنا الوطنية".

وتابع: "سيطرنا على انتشار العدوى وحققنا الانتصار على فيروس كورونا، لكن يجب توخي الحذر من أجل القضاء نهائيًا على الفيروس".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

822 .. ارتفاع إجمالي مصابين فيروس كورونا في تونس

تونس تعلق صلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان

تميم طردهم.. مظاهرات لمئات التونسيين في قطر تطالب بالترحيل نتيجة الإهمال الطبي.. فيديو

لمدة 6 أشهر.. تونس تمدد حالة الطوارئ اعتبارا من الغد

تونس تنفي وجود قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها

ترشيحاتنا

بالتعاون مع الصحة.. الجامعة المصرية اليابانية تعلن عن طريقة تشخيص جديد لـ كورونا ..فيديو

الجزيرة الإماراتي يرد على أنباء تعاقده مع فايلر مدرب الأهلي

نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا توضح علامات وصول مصر لمرحلة الذروة.. فيديو

بعد 25 عاما على عرضه .. الفنانة ناهد رشدي تكشف كواليس فرح سنية فى مسلسل لن أعيش في جلباب أبي .. فيديو

بإطلالة عصرية .. شاهد نانسي عجرم في أحدث ظهور

أحمد موسى أول من أعلن استخدام دواء ريمديسيفير لعلاج كورونا وإنتاجه في مصر

AdvertisementS

بعد 5 ساعات من النقاش.. الأعلى للإعلام: الزمالك والأهلي تعهدا بالالتزام بالمعايير المهنية

وزير الطيران لـ صدى البلد: فتح الحجز على الرحلات الجوية بمكاتب الشركات اعتبارا من اليوم

وزير الطيران: استئناف الحركة الجوية إلى المطارات المصرية أول يوليو وليس المدن السياحية فقط

وزير الطيران: مصر أعادت 30 آلف مصري من الخارج ..فيديو

العربية: مصر تجري اتصالات للإفراج عن عمالة مصرية في ليبيا

عودة السياحة لـ 3 محافظات.. خالد العناني: لا تهاون مع مخالفي اشتراطات السلامة الصحية

السيسى يوجه بتطوير منظومة إصدار تراخيص البناء

الإمارات تعلن تسجيل 304 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أخبار النادي الأهلي.. تضارب الأنباء حول رحيل فايلر.. الحصول على توقيع طاهر محمد.. بعد وصلة ردح طويلة بينهما.. شوبير يعلن توصل قناتي النادي والزمالك لاتفاق محايد

بسبب إصابة والد موظف بـ كورونا.. فودافون تغلق أحد فروعها للتعقيم

الصحة: تسجيل 1618 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 91 حالة وفاة

بعد إصابته بـ كورونا.. مصطفى درويش: الوضع من سيئ لأسوأ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي المحترفين.. طريقة عمل التيراميسو في البيت

بـ الأسود القصير.. زينة تفاجئ متابعيها بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

لو بتقضى ساعات طويلة أمام الكمبيوتر.. أفضل طرق العلاج الطبيعية لجفاف العين