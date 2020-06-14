فتح الحدود 27 يونيو .. تونس تعلن الانتصار على فيروس كورونا

أكد رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، اليوم الأحد، أن بلاده فازت في المعركة ضد تفشي فيروس كورونا.
وقال الفخفاخ في تصريحات صحفية لإذاعة "موزاييك" المحلية:إنه تقرر فتح الحدود البحرية والبرية والجوية بشكل كامل اعتبارا من يوم 27 يونيو المقبل.
وقال : "على التونسيين الافتخار والاعتزاز بأن بلادهم انتصرت على أزمة جائحة كورونا، وذلك بفضل تضافر جهود جميع الأطراف طيلة الفترة الماضية". وأضاف: "خرجنا من هذه الأزمة بأخف الأضرار وبنتائج هامة جدًا على المستوى الصحي، بفضل وحدتنا الوطنية".
وتابع: "سيطرنا على انتشار العدوى وحققنا الانتصار على فيروس كورونا، لكن يجب توخي الحذر من أجل القضاء نهائيًا على الفيروس".