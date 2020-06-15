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فن

بوسي شلبي عن حوار قديم لها مع زوجها محمود عبد العزيز: أجمل حوار في حياتي

الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:35 ص
بوسي شلبي
بوسي شلبي
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مصطفى كرم

نشرت الاعلامية بوسي شلبي عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام صورة قديمة لها مع زوجها الفنان محمود عبد العزيز من لقاء تلفزيوني سجلته معه.


وعلقت بوسي شلبي على الصورة قائلة "اجمل حوار في حياتي شكرا جمال أرشيف على الصورة".


وتوفي الفنان محمود عبد العزيز عن عمر يناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض، إثر وعكة صحية وتدهورت حالته الصحية ودخل في غيبوبة طويلة بأحد المستشفيات الخاصة وبعدها فارق الحياة.


وقدم النجم الراحل أكثر من 80 فيلما سينمائيا من أبرزها "وضاع العمر يا ولدى"، "العار"، "العذراء والشعر الأبيض" "تزوير في أوراق رسمية"، "الشقة من حق الزوجة"، "الكيف"، "الكيت كات".

بوسي شلبي تحيي ذكرى رحيل شقيقتها

كما قدم أدوارًا في عدد من المسلسلات التليفزيونية أبرزها مسلسل "رأفت الهجان" وجسد خلاله شخصية من ملف المخابرات المصرية.

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