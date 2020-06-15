سنعاقبهما في هذه الحالة.. الأعلى للإعلام: قناتا الأهلي والزمالك تستحقان الإغلاق.. فيديو

أكد عصام فرج الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، أن الفترة الماضية شهدت تراشق بالالفاظ بين قناتي الأهلي والزمالك ليس لها مبرر.





وقال عصام خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "تلقينا شكوتين من الأهلي وأخرى من الزمالك، ومستشاري الفريقين اظهروا تعاونا شديد وبدء صفحة جديدة وعدم العودة للاخطاء الذي حدث في الفترة الماضية".





وأكمل: " الجمهور المصري ليس له ذنب في سماع اي الفاظ خارجة لا نقبل بها داخل البيت المصري".





وتابع: "كنا نتجه لمعاقبة قناتي الأهلي و الزمالك بسبب ما حدث لكن جلسة اليوم دفعتنا لفتح صفحة جديدة وما حدث يستحق اغلاق القناتين".





وأتم: "كلاهما كان يقول انه الضحية ولكنهما معترفين بالأخطاء، و سنعاقبهم إذا تكرر هذا الأمر".



