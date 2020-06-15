بيراميدز مش نادي مصرى علشان يفرض رأيه.. مرتضى منصور: الحديث عن عودة الدوري كلام فارغ

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدراة نادي الزمالك أن الحديث عن عودة مسابقة الدوري الممتاز "كلام فارغ".
وأضاف مرتضى منصور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:"لماذا كل هذا الاصرار على عودة الدوري؟ هل تقلصت حالات الاصابة بكورونا؟".
وواصل:" 14 فريق بالدوري يرفض استئناف المسابقة، فلنترك الأندية الأربعة الأخرى تلعب وحدها".
وأنهى تصريحاته:" مع كامل الاحترام لبيراميدز ولكنه ليس ناديا مصريا كي يفرض رأيه".
وتسبب انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الماضية في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم.