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أخبار البلد

وصول رحلة استثنائية قادمة من فرنسا على متنها مصريون عالقون

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:07 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي
استقبل مطار القاهرة الدولي،  قبل قليل، رحلة طيران استثنائية  قادمة من العاصمة الفرنسية باريس، على متنهما نحو 174 راكبا مصريا من العالقين، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلة رقم SM2015 من طراز A320 سيرتها شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران، قادمة من باريس على متنها نحو 174 مصريا.

وخضع ركاب الرحلة القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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