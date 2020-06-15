تعرف على أول سيارة ماكلارين فى العالم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.. صور

أعلنت شركة التعديل الشهيرة 1016 Industries بالولايات المتحدة الامريكية بمدينة ميامى عن أول سيارة ماكلارين 720S في العالم مزودة بقطع مصنوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

تقول شركة 1016 Industries أنه سيتم الكشف عن النسخة المكتملة من ماكلارين 720S في وقت لاحق من هذا الشهر، لكن هذه الصور الجديدة المحفزة تعطينا فكرة رائعة عما يمكن توقعه من السيارة الخارقة المعدلة.

وتم استخدام ديناميكيات السوائل الحسابية فى تطوير الأجزاء المطبوعة ثلاثية الأبعاد، وهي عملية تصنيع خاصة ساعدت على توفير قدر كبير من الوقت.

و يقول بيتر نورثروب مؤسس الشركة: "كان تركيزنا في هذا المشروع هو استكشاف كيفية استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في عالم السيارات، وكانت النتائج التي تمخضت عن قطع الماكلارين هذه مثيرة للإعجاب، حيث لم تسمح لنا عملية الطباعة ثلاثية الأبعاد فقط بالتصنيع بشكل أسرع وأكثر كفاءة، ولكن قمنا أيضًا بتحسين الجودة بشكل أكثر دقة، مع طباعة كل جزء بمقياس حقيقي للتحقق من صحته مقارنة مع رسومات CAD".

وتتميز 720s بشكل معقد للغاية ومميز، مما جعل تطوير هذه الأجزاء أكثر صعوبة، ومع ذلك تقول شركة التعديل أن عملية تصميم كل قطعة استغرقت أقل من أربعة أشهر، كما تمت طباعة كل جزء من هذه المجموعة في 120 ساعة كاملة.

ويبدو أن هذه الأجزاء المطبوعة ثلاثية الأبعاد سيكون لها تأثير هائل على ديناميكية السيارة،ولم تذكر الشركة أية تغييرات على محرك الـ V8 سعة 4.0 لترات مزدوج التوربو، لكنها أضافت لمسات من اللون الأحمر لإبراز قوة المحرك الكبيرة.