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سيارات

المرور السعودي يحذر من مواد الاشتعال في السيارة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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أماني نوار
أوصت إدارة المرور في السعودية ببعض النصائح مع دخول فصل الصيف للحفاظ على أمن وسلامة ركاب السيارات.

كما حذرت إدارة المرور السعودية من ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات والتي تعرض سلامة قائد السيارة والركاب للخطر .

كما تعي إدارة المرور السعودية خطورة المواد القابلة للاشتعال وتسببها في الكثير من البلدان لحدوث حرائق اتؤدي إلى خسائر مادية وربما بشرية أيضا.

كما ذكرت إدارة المرور السعودية بعض المواد التي لا يجب أن تترك في السيارة ومن الأفضل عدم اصطحابها حتى أثناء الرحلات بشكل عام .

وتضم هذه القائمة كل من العطور والعبوات المضغوطة واسطوانات الغاز وكذلك البطاريات وبنوك الطاقة والقداحات أيضا.

كما رصدت الصحف العالمية أكثر من حادث لاشتعال السيارات وذلك بسبب المواد المطهرة التي يتم تركها في السيارة التي تتعرض للشمس لساعات طويلة وبشكل متواصل.

والسبب  هو ارتفاع درجات الحرارة في أغلب بلدان الوطن العربي وهو الامر الذي يزيد من خطورة الإبقاء على مواد قابلة للاشتعال في السيارات.

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